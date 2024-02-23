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Законодательство РК

Нацбанк вновь снизил базовую ставку

Нацбанк вновь снизил базовую ставку Фото: пресс-служба Национального банка РК
Национальный банк Казахстана (НБК) снова снизил базовую ставку с 15,25% до 14,75%. Об этом решении рассказали Zakon.kz сегодня, 23 февраля 2024 года.

Согласно сообщению пресс-службы монетарного регулятора:

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п. до 14,75% годовых с коридором +/– 1 п.п".

Как уточнили в Нацбанке, годовая инфляция в январе продолжила снижение.

Инфляционные ожидания замедляются три месяца подряд. При этом месячная инфляция складывается выше среднеисторических значений. Внешний инфляционный фон складывается нейтрально.

"В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики существенно ограничено. Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих (месячных) темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений. Требуется накопление данных и мониторинг реализации экономических и фискальных реформ".Пресс-служба НБК

В дополнении отмечено, что годовая инфляция в январе 2024 года замедлилась до 9,5%.

Кроме того, месячная инфляция составила 0,8%, сложившись выше среднеисторических значений (0,6%). Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть роста потребительских цен, и сезонно очищенная инфляция несколько ускорились, оставаясь на уровне выше таргета.

"Положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд. Совокупный внешний инфляционный фон складывается нейтрально".Пресс-служба НБК

В заключении добавлено, что очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 12 апреля 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказывал, что означает снижение базовой ставки для казахстанцев.

Кроме того, финансовые эксперты порассуждали, может ли снижение базовой ставки отразиться на депозитах банках второго уровня.

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