Срок уплаты ряда налогов и представления финотчетности истекает 22 января
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В Казахстане 22 января 2024 года истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 22 января необходимо представить следующую налоговую отчетность:
- Расчет суммы авансовых платежей по КПН на 2024 года, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по КПН (ф. 101.01).
- Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за декабрь 2023 года (ф. 328.00).
- Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор или лицензия получены в декабре 2023 года) (ф. 851.00).
- Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду по объектам I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при получении разрешения в декабре 2023 года (ф. 870.00).
Также нужно уплатить:
НДС в ЕАЭС за декабрь 2023 года;
акциз, в том числе по импорту товаров из ЕАЭС за декабрь 2023 года;
плату за негативное воздействие на окружающую среду при выкупе норматива по объектам I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при получении разрешения в декабре 2023 года;
плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 4 квартал 2023 года.
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