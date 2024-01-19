Срок уплаты ряда налогов и представления финотчетности истекает 22 января

В Казахстане 22 января 2024 года истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 22 января необходимо представить следующую налоговую отчетность:

Расчет суммы авансовых платежей по КПН на 2024 года, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по КПН (ф. 101.01).

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за декабрь 2023 года (ф. 328.00).

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор или лицензия получены в декабре 2023 года) (ф. 851.00).

Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду по объектам I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при получении разрешения в декабре 2023 года (ф. 870.00).

Также нужно уплатить:

НДС в ЕАЭС за декабрь 2023 года;

акциз, в том числе по импорту товаров из ЕАЭС за декабрь 2023 года;

плату за негативное воздействие на окружающую среду при выкупе норматива по объектам I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при получении разрешения в декабре 2023 года;

плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 4 квартал 2023 года.