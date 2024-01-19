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Сколько детей получат деньги из Нацфонда, рассказали в Нацбанке

Казахстан Нацфонд деньги распределение счета готовность Фото: pexels
На пресс-конференции в Нацбанке глава монетарного регулятора Тимур Сулейменов рассказал, на каком этапе находится работа по начислению средств из "Нацфонда –детям", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) проводит сверку.

"Мы сейчас проводим сверку, но не мы, а ЕНПФ, который является оператором этой программы. Мы проводим сверку, детей же много у нас, в каждой области, в каждом регионе рождаются, появляются новые дети. Потому это большая база данных, которую ведет Министерство юстиции. Правительство для граждан должно сверку провести. Там почти 7 млн детей, которые у нас попадают в систему. Эту сверку мы проводим, плюс там есть один подзаконный акт на уровне правительства, который они примут до конца января". Тимур Сулейменов

При этом он сообщил, что готовы все системы для начисления денег на счета детей.

"Около 7 миллионов детей, у них уже заведены счета. После сверки мы их полноценно откроем". Тимур Сулейменов

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С 1 января этого года в Казахстане официально запускается проект "Нацфонд – детям".

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