В Казахстане официально стартовал проект "Нацфонд – детям"
Фото: pexels
В Казахстане с сегодняшнего дня, 1 января 2024 года, официально запускается проект "Нацфонд – детям", сообщает Zakon.kz.
В рамках проекта 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет перечисляться на специальные счета детей до 18 лет в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).
Деньги можно использовать на улучшение жилищных условий (недвижимость можно приобрести в РК) или на образование (как в РК, так и за рубежом).
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Перед запуском программы "Нацфонд – детям" 1 января 2024 года родителям рекомендовано обязательно проверить данные ребенка.
Ответы на топ вопросов по проекту "Нацфонд – детям" можете узнать по ссылке.
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