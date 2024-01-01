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В Казахстане официально стартовал проект "Нацфонд – детям"

В Казахстане официально стартовал проект "Нацфонд – детям" Фото: pexels
В Казахстане с сегодняшнего дня, 1 января 2024 года, официально запускается проект "Нацфонд – детям", сообщает Zakon.kz.

В рамках проекта 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет перечисляться на специальные счета детей до 18 лет в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

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Перед запуском программы "Нацфонд – детям" 1 января 2024 года родителям рекомендовано обязательно проверить данные ребенка.

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Ответы на топ вопросов по проекту "Нацфонд – детям" можете узнать по ссылке.

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