Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 17:18 Фото: unsplash
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара достиг 446,44 тенге, снизившись на 0,91 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро снизился до 475,71 тенге (-2,29).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,77 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 61,65 тенге (-0,10).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-448,3 тенге, евро – по 475-479 тенге, российские рубли – по 4,69-4,79 тенге.

Читайте также

торги на бирже
Доллар продолжил снижение на торгах 19 апреля
Выделение средств из резерва правительства: принято постановление
Выделение средств из резерва правительства пострадавшим от паводков: принято постановление
Инфляция, рост цен, регионы Казахстана
Инфляция в Казахстане: в каких регионах цены растут быстрее и почему так происходит
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: