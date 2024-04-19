Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 апреля
Фото: unsplash
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара достиг 446,44 тенге, снизившись на 0,91 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро снизился до 475,71 тенге (-2,29).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,77 тенге (+0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 61,65 тенге (-0,10).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-448,3 тенге, евро – по 475-479 тенге, российские рубли – по 4,69-4,79 тенге.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript