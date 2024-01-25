Советы экспертов: как казахстанцам выйти из инфляционной ловушки и сохранить сбережения

По информации Нацбанка, годовая инфляция в Казахстане в октябре прошлого года составила 10,8%, в ноябре – 10,3%, в декабре – 9,8%. И хотя в целом уровень инфляции демонстрирует снижение, Zakon.kz решил выяснить у экспертов, как бороться с ростом цен и сохранить сбережения.

Эксперты финрынка Казахстана отмечают, что двузначная инфляция, наблюдаемая в стране последние 20 месяцев подряд, негативно сказывается на покупательской способности нацвалюты, приводит к обесцениванию сбережений и особенно сильно бьет по малообеспеченным казахстанцам, поскольку большая часть их доходов тратится на такие базовые потребности, как питание и проживание.

Выход из инфляционной ловушки

По словам аналитика АФК Рамазана Досова, в масштабе страны выход из инфляционной ловушки требует комплексных мер на стороне спроса и предложения. Эксперт отмечает, что среди мер по сдерживанию инфляции спроса наиболее значимыми могут быть:

сокращение денежной эмиссии и льготного финансирования,

улучшение бюджетной дисциплины (сокращение дефицита госбюджета) и ее контрциклического регулирования (при ускорении роста экономики расходы не должны сильно расти),

поддержание высокой реальной процентной ставки в экономике (базовая за минусом инфляции),

снижение повышенных инфляционных и девальвационных ожиданий в обществе.

"В то же время инфляцию издержек важно контролировать путем расширения предложения товаров и услуг в стране, имеющих устойчивые конкурентные преимущества над импортными. Это будет также снижать эффект переноса изменения валютного курса в цены и снизит внутренний спрос на инвалюту для оплаты импортных поставок". Рамазан Досов

По его мнению, также важно провести работу по снижению концентрации отдельных секторов экономики, созданию условий для здоровой конкуренции, сокращению высокой доли государства в экономике.

Главный аналитик АФК также подчеркивает, что определенные успехи в реализуемых Нацбанком и правительством РК системных мерах по замедлению инфляции присутствуют. В связи с этим инфляционное давление в экономике продолжает замедляться: месячная инфляция с марта формируется в пределах 0,5-1,0%, а годовой показатель Индекса потребительских цен с пикового значения в 21,3% в феврале снизился до 9,8/% к настоящему моменту. Для сравнения: по итогам 2022 года инфляция составляла 20,7%.

Инфляция всеми ощущается по-разному

В свою очередь экономист Арман Бейсембаев отмечает, что индивидуально ощущаемая инфляция никогда не совпадает с официальными данными, потому что потребительская корзина, как и уровень доходов, у всех разная. Чем ниже уровень доходов, тем выше будет ощущаемая инфляция, так как человек тратит больше на покупку еды. Но продуктовая корзина – это еще не вся инфляция. При ее расчете учитывается огромное количество различных услуг и товаров потребительского, длительного назначения. В общей сложности она рассчитывается с учетом более чем по 500 видам товаров и услуг.

Официальная инфляция – это средневзвешенное значение среди длинного списка товаров и услуг. То есть общий уровень изменения цен. А дальше идут нюансы, учитывающие, насколько подорожали услуги, потребительские товары, непотребительские товары и пр. И в этих сегментах есть тоже большое количество категорий и подкатегорий.

В этой связи общий уровень подъема цен еще не говорит, что подорожало все, к примеру, на 10%. Что-то стало дороже больше, что-то меньше, что-то, может быть, и вовсе подешевело.

"С индивидуально ощущаемой инфляцией нужно быть аккуратнее. Если вы приходите в магазин и покупаете, условно скажем, только рис, капусту, макароны и хлеб, то лично ваша инфляция может доходить почти до 100%, так как эти товары за год сильно выросли в цене. Но это не означает, что в стране такая инфляция в целом. Упала цена на гречневую крупу и сахар-песок. Но здесь стоит учитывать, что сначала цены на эти продукты выросли, а потом снизились, но не вернулись к исходным значениям". Арман Бейсембаев

При этом эксперт отмечает, что все же некоторые дефляционные процессы имеют место быть. В странах СНГ, по его словам, в силу наших экономик цены никогда не возвращаются к исходным позициям.

"Инфляционный процесс идет везде, вопрос только в том, насколько он быстро идет. Если для США уровень инфляции, который они получили по итогам 2022 года, был смерти подобен, то для нас этот уровень абсолютно нормален – 21% в феврале прошлого года (к февралю 2022 года), причем продукты выросли в цене в годовом выражении на 26%". Арман Бейсембаев

Что делать, если денег не хватает

Обычно, когда средств не хватает, люди начинают метаться в поисках дополнительной работы, чтобы повысить свои доходы. Не случайно ведь инфляцию называют налогом для бедных. Имеющимися сбережениями тут точно не обойдешься. Ведь они появляются время от времени, а инфляция постоянна. Эксперты в этом случае советуют, прежде всего, пересмотреть свою потребительскую корзину и убрать из нее то, что, возможно, вам не понадобится. Цены выросли, а доходы не выросли – от чего-то надо отказаться или сократить потребление.

"Например, уменьшить в рационе сладкое. Это можно сделать? Вполне. В общем, нужно принимать определенные решения только на индивидуальном уровне. Любите пить пиво? Наверное, надо прекратить – к тому же полезно для здоровья. Курите? Можно сократить количество выкуриваемых сигарет или бросить это дело. То есть необходимо высвобождать определенные денежные суммы, которые можно перенаправить на другие цели. Надо подумать, где можно сэкономить. Не можете повысить доходы – сокращайте расходы". Арман Бейсембаев

Конечно, существуют абсолютно разные ситуации: когда человек живет на 150 тысяч тенге в месяц, а когда на один миллион. Но если средств все же не хватает, по мнению экономиста, выход здесь только один – затянуть потуже пояс и ни в коем случае не влезать в кредиты.

Инструменты для сохранения накоплений от инфляции

Для сохранения накопленных денежных средств можно воспользоваться имеющимися в наличии инструментами. В первую очередь это традиционные банковские депозиты, дающие доходность как минимум на уровне инфляции. Да, в 2022 году процентная ставка по депозитам сильно отставала от инфляции, но была компенсация со стороны государства в размере 10%. Сейчас банковский депозит перекрывает уровень инфляции.

"Банковский депозит направлен не на то, чтобы вы разбогатели, а на то, чтобы сберегать покупательскую способность положенных на него денег. Это мы говорим о небольших вкладах на 1-2 миллиона тенге или чуть больше. Если же у человека есть суммы гораздо внушительнее, скорее всего, если он смог их заработать, то знает, как выгодно вложить эти деньги. Тут и фондовые рынки, и долларовые депозиты, и другие инструменты. Любые вложения – это гонка с инфляцией". Арман Бейсембаев

Для того чтобы вырваться из порочного круга бедности, эксперты рекомендуют вне зависимости от возраста и социального уровня стараться повышать свою квалификацию, получать образование, набираться знаний и навыков.