Как сохранить сбережения во время кризиса – советы экспертов
Риски доллара и ставка на защитные активы
Старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев не исключает дальнейшего снижения котировок на фондовых рынках. По его мнению, даже после 90-дневной отсрочки тарифы на зарубежные товары в США значительно вырастут, что создаст серьезную неопределенность для бизнеса.
"Пожалуй, главный урок сегодня – это осознание, что универсальных решений больше нет. Мир стал многозначным, а инвестор – философом и стратегом. Потому что кризис – не катастрофа, а момент истины".Ергазы Таубаев
Эксперт считает, что существует высокая вероятность рецессии в США, а усиленное тарифное давление может спровоцировать жесткий ответ Китая. В результате по истечении 90-дневного периода возможно дальнейшее падение акций, особенно американских.
На фоне этой неопределенности Таубаев рекомендует все-таки рассмотреть временное инвестирование именно в американские бумаги, не подверженные колебаниям.
"Очень интересны акции традиционных гигантов, таких как Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Pepsi, Philip Morris, Johnson & Johnson".Ергазы Таубаев
Помимо этого, эксперт советует присмотреться к швейцарскому франку как к традиционно стабильной валюте в условиях кризиса.
Золото как вечный защитник
Финансист Андрей Чеботарев однозначно советует обратить внимание на золото.
"Доброе утро всем инвесторам, а особенно тем, кто инвестирует в золото как в защитный актив. За последние 25 лет золото и серебро дали больший прирост, чем фондовые индексы".Андрей Чеботарев
Финансовый консультант Аман Алимбаев также видит в золоте надежное убежище в текущей ситуации.
"Цена золота традиционно растет в периоды экономической и геополитической нестабильности. Сейчас таких факторов предостаточно: инфляционное давление, рост дефицита бюджета США, геополитика".Аман Алимбаев
Он приводит фундаментальные долгосрочные причины для роста цен на золото, включая увеличение золотых резервов центральными банками по всему миру и снижение доверия к фиатным валютам.
Алимбаев приводит впечатляющую динамику цен на золото за последние годы, отмечая исторические максимумы и доходность в 115,25% за последние 10 лет, и его довод звучит весьма убедительно.
"Весь мир продает доллары и американские облигации. Кажется, у американцев что-то вышло из-под контроля".Аман Алимбаев
Валютная диверсификация
Финансист Арсен Темирбаев предостерегает от однозначных ставок на валютном рынке в условиях торговых войн и падения индекса доллара.
"Инвестирование в валюту во время торговых войн и падения индекса доллара сопряжено с высоким риском, и нет универсального ответа на вопрос о том, какая валюта будет лучшей".Арсен Темирбаев
Тем не менее аналитик предлагает рассмотреть ряд валют, которые традиционно считаются "тихими гаванями" в периоды неопределенности.
К ним он относит японскую иену (JPY) и швейцарский франк (CHF) благодаря их политической и экономической стабильности. Среди основных валют, которые могут показать относительную силу на фоне слабости доллара, он называет евро (EUR) и британский фунт стерлингов (GBP), оговариваясь, что их динамика будет зависеть от внутренней экономической ситуации в соответствующих регионах.
Также эксперт предлагает три ключевых инвестиционных вектора.
- Золотой сценарий – золото и швейцарский франк. Это защитный выбор, ставящий во главу угла сохранение капитала.
- Европейская альтернатива – евро и устойчивые европейские активы, в том числе облигации.
- Американская волатильность – игра на отскок доллара и отдельные дивидендные акции.
В итоге все эксперты сходятся в одном: в условиях высокой неопределенности самым разумным решением для инвестора будет следовать принципу диверсификации, распределяя средства между различными классами активов и валютами. В зависимости от индивидуального риск-профиля и инвестиционного горизонта можно рассмотреть комбинацию защитных акций, золота и стабильных валют. Следить за развитием ситуации на мировых рынках и прислушиваться к мнению экспертов – ключевые факторы для принятия взвешенных инвестиционных решений в этот непростой период.
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