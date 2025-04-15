Как сохранить сбережения во время кризиса – советы экспертов

Куда бежать от кризиса? Этот вопрос сегодня волнует каждого, кто имеет хоть какие-то сбережения. Пока одни эксперты пророчат крах доллара, другие видят спасение в золоте, а третьи делают ставку на евро. Zakon.kz собрал мнения финансовых аналитиков, чтобы найти правильный выбор.

Риски доллара и ставка на защитные активы

Старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев не исключает дальнейшего снижения котировок на фондовых рынках. По его мнению, даже после 90-дневной отсрочки тарифы на зарубежные товары в США значительно вырастут, что создаст серьезную неопределенность для бизнеса.

"Пожалуй, главный урок сегодня – это осознание, что универсальных решений больше нет. Мир стал многозначным, а инвестор – философом и стратегом. Потому что кризис – не катастрофа, а момент истины". Ергазы Таубаев

Эксперт считает, что существует высокая вероятность рецессии в США, а усиленное тарифное давление может спровоцировать жесткий ответ Китая. В результате по истечении 90-дневного периода возможно дальнейшее падение акций, особенно американских.

На фоне этой неопределенности Таубаев рекомендует все-таки рассмотреть временное инвестирование именно в американские бумаги, не подверженные колебаниям.

"Очень интересны акции традиционных гигантов, таких как Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Pepsi, Philip Morris, Johnson & Johnson". Ергазы Таубаев

Помимо этого, эксперт советует присмотреться к швейцарскому франку как к традиционно стабильной валюте в условиях кризиса.

Золото как вечный защитник

Финансист Андрей Чеботарев однозначно советует обратить внимание на золото.

"Доброе утро всем инвесторам, а особенно тем, кто инвестирует в золото как в защитный актив. За последние 25 лет золото и серебро дали больший прирост, чем фондовые индексы". Андрей Чеботарев

Финансовый консультант Аман Алимбаев также видит в золоте надежное убежище в текущей ситуации.

"Цена золота традиционно растет в периоды экономической и геополитической нестабильности. Сейчас таких факторов предостаточно: инфляционное давление, рост дефицита бюджета США, геополитика". Аман Алимбаев

Он приводит фундаментальные долгосрочные причины для роста цен на золото, включая увеличение золотых резервов центральными банками по всему миру и снижение доверия к фиатным валютам.

Алимбаев приводит впечатляющую динамику цен на золото за последние годы, отмечая исторические максимумы и доходность в 115,25% за последние 10 лет, и его довод звучит весьма убедительно.

"Весь мир продает доллары и американские облигации. Кажется, у американцев что-то вышло из-под контроля". Аман Алимбаев

Валютная диверсификация

Финансист Арсен Темирбаев предостерегает от однозначных ставок на валютном рынке в условиях торговых войн и падения индекса доллара.

"Инвестирование в валюту во время торговых войн и падения индекса доллара сопряжено с высоким риском, и нет универсального ответа на вопрос о том, какая валюта будет лучшей". Арсен Темирбаев

Тем не менее аналитик предлагает рассмотреть ряд валют, которые традиционно считаются "тихими гаванями" в периоды неопределенности.

К ним он относит японскую иену (JPY) и швейцарский франк (CHF) благодаря их политической и экономической стабильности. Среди основных валют, которые могут показать относительную силу на фоне слабости доллара, он называет евро (EUR) и британский фунт стерлингов (GBP), оговариваясь, что их динамика будет зависеть от внутренней экономической ситуации в соответствующих регионах.

Также эксперт предлагает три ключевых инвестиционных вектора.

Золотой сценарий – золото и швейцарский франк. Это защитный выбор, ставящий во главу угла сохранение капитала. Европейская альтернатива – евро и устойчивые европейские активы, в том числе облигации. Американская волатильность – игра на отскок доллара и отдельные дивидендные акции.

В итоге все эксперты сходятся в одном: в условиях высокой неопределенности самым разумным решением для инвестора будет следовать принципу диверсификации, распределяя средства между различными классами активов и валютами. В зависимости от индивидуального риск-профиля и инвестиционного горизонта можно рассмотреть комбинацию защитных акций, золота и стабильных валют. Следить за развитием ситуации на мировых рынках и прислушиваться к мнению экспертов – ключевые факторы для принятия взвешенных инвестиционных решений в этот непростой период.

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