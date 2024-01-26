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Казахстан и Таджикистан будут сотрудничать в банковской сфере

Казахстан и Таджикистан будут сотрудничать в банковской сфере Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу встретился председателем Правления ОАО "Ориёнбонк" Хасаном Асадуллозодой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба казахстанского МИД, в ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в сфере организации межбанковских расчетов при проведении торгово-экономических операций, изучения опыта Казахстана в области цифровизации банковских операций.

"Сторонами достигнута договоренность по финансированию совместных проектов в сельскохозяйственной сфере, а также других перспективных проектов", – говорится в сообщении.

ОАО "Ориёнбонк" – один из лидеров банковского сектора Таджикистана по размеру активов и капитала. Имеет 32 филиала, 242 центра банковского обслуживания, в которых работает более 1200 сотрудников.

Ранее сообщалось, что Мурат Нуртлеу прибыл с официальным визитом в Республику Таджикистан.


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