Казахстан и Таджикистан будут сотрудничать в банковской сфере
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Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу встретился председателем Правления ОАО "Ориёнбонк" Хасаном Асадуллозодой, сообщает Zakon.kz.
Как сообщила пресс-служба казахстанского МИД, в ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в сфере организации межбанковских расчетов при проведении торгово-экономических операций, изучения опыта Казахстана в области цифровизации банковских операций.
"Сторонами достигнута договоренность по финансированию совместных проектов в сельскохозяйственной сфере, а также других перспективных проектов", – говорится в сообщении.
ОАО "Ориёнбонк" – один из лидеров банковского сектора Таджикистана по размеру активов и капитала. Имеет 32 филиала, 242 центра банковского обслуживания, в которых работает более 1200 сотрудников.
Ранее сообщалось, что Мурат Нуртлеу прибыл с официальным визитом в Республику Таджикистан.
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