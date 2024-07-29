Главы МИД Казахстана и Таджикистана "сверили часы"

Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Таджикистанп Сироджиддином Мухриддином, сообщает Zakon.kz.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

"Стороны также "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", – рассказали в пресс-службе МИД РК 29 июля 2024 года.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по графику предстоящих мероприятий и визитов на высшем и высоком уровнях, в том числе по вопросам подготовки к 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

3 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава Казахстана поблагодарил таджикского коллегу за личное участие в саммите ШОС и неизменную поддержку приоритетов и инициатив Астаны.