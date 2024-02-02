Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Скляр высказался об инвестировании пенсионных активов в облигации "Байтерека"

Скляр высказался об инвестировании пенсионных активов в облигации "Байтерека" Фото: akorda.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах инвестиционного форума в Астане 2 февраля высказался о решении Нацбанка инвестировать часть пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему было принято решение вложить деньги ЕНПФ в холдинг "Байтерек".

"Я бы сейчас не акцентировал внимание на каких-то отдельных проектах. Здесь важно обеспечить гарантию возврата данных средств. Понятно, что это очень чувствительно. Средства ЕНПФ должны приносить прибыль всем людям, которые их вложили, чтобы обеспечить инвестдоход их пенсионных накоплений. В то же время важно, чтобы не было большого риска в этом. И задача финансового института, в частности "Байтерек", в полной мере эти вопросы решить", – заявил Роман Скляр в ответ. 

По его словам, "Байтерек" – это государственный холдинг, и он дает стопроцентную гарантию.

"А какие проекты реализует холдинг, кредитуя экономику страны, это уже второй вопрос. Приоритеты расставляет и сам холдинг, и соответствующие профильные ведомства", – считает заместитель премьер-министра.

Нацбанк РК инвестировал часть пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек". Для чего инвестируются пенсионные накопления и существуют ли при этом риски для казахстанцев, можно прочитать здесь.

Читайте также

Сколько АЭС нужно построить в Казахстане, рассказал эксперт
Сколько АЭС нужно построить в Казахстане, рассказал эксперт
Судья: В Казахстане в семи-восьми делах из 10-ти инвесторы были правы в споре с государством
Судья: В Казахстане в семи-восьми делах из 10-ти инвесторы были правы в споре с государством
награждение Kcell, Ookla, анализ
Kcell получил престижную награду за самый быстрый интернет в Казахстане
Мадина Мамырханова
Байтерек ЕНПФ Скляр Роман Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение в Алматы, кто будет отвечать, если дома обрушатся
Землетрясение в Алматы: кто будет отвечать, если дома обрушатся
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Апельсины или мандарины: что полезнее?
Апельсины или мандарины: что полезнее
Нурболат Дакебаев
Избивший водителя скорой помощи мужчина записал видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: