Скляр высказался об инвестировании пенсионных активов в облигации "Байтерека"

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах инвестиционного форума в Астане 2 февраля высказался о решении Нацбанка инвестировать часть пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему было принято решение вложить деньги ЕНПФ в холдинг "Байтерек".

"Я бы сейчас не акцентировал внимание на каких-то отдельных проектах. Здесь важно обеспечить гарантию возврата данных средств. Понятно, что это очень чувствительно. Средства ЕНПФ должны приносить прибыль всем людям, которые их вложили, чтобы обеспечить инвестдоход их пенсионных накоплений. В то же время важно, чтобы не было большого риска в этом. И задача финансового института, в частности "Байтерек", в полной мере эти вопросы решить", – заявил Роман Скляр в ответ.

По его словам, "Байтерек" – это государственный холдинг, и он дает стопроцентную гарантию.

"А какие проекты реализует холдинг, кредитуя экономику страны, это уже второй вопрос. Приоритеты расставляет и сам холдинг, и соответствующие профильные ведомства", – считает заместитель премьер-министра.

Нацбанк РК инвестировал часть пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек". Для чего инвестируются пенсионные накопления и существуют ли при этом риски для казахстанцев, можно прочитать здесь.