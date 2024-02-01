Курс доллара вырос на торгах 1 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,64 тенге, поднявшись на 1,47 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также поднялся и составил 62,46 тенге (+0,19).

Нацбанк установил курс евро в 484,5 тенге, рубля – 4,99 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-450,9 тенге, евро – по 485,5-488,5 тенге, российские рубли – по 4,89-4,99 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 1 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 80,84 долларов за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на (0,4% до 76,15 долларов за баррель.