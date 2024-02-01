Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара вырос на торгах 1 февраля

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,64 тенге, поднявшись на 1,47 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также поднялся и составил 62,46 тенге (+0,19).

Нацбанк установил курс евро в 484,5 тенге, рубля – 4,99 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-450,9 тенге, евро – по 485,5-488,5 тенге, российские рубли – по 4,89-4,99 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 1 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 80,84 долларов за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. 

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на (0,4% до 76,15 долларов за баррель. 

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 февраля
Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 февраля
инвестирование пенсионных активов, Нацбанк, мнения
Инвестирование пенсионных активов в облигации холдинга "Байтерек": есть ли риски для пенсий казахстанцев
Насколько выросли доходы от пенсионных активов казахстанцев
Насколько выросли доходы от пенсионных активов казахстанцев
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередной афтершок
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередной афтершок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: