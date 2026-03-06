#Референдум-2026
Финансы

Остановка инфляции: цены на главные продукты перестали расти

Недельная динамика цен на базовые продукты в Казахстане остается почти нулевой. По данным Бюро национальной статистики, индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 100,1%, сообщает Zakon.kz.

Одна десятая процента

По состоянию на 6 марта индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 106,3% за год, 101,1% с начала года и 100,1% за неделю.

Это означает, что текущий рост цен остается очень слабым. В последние недели стоимость большинства социально значимых продуктов практически не меняется.

Мясо против овощей

Основное давление на цены продолжает оказывать мясная группа.

За год сильнее всего подорожали:

  • баранина – 123,3%;
  • говядина бескостная – 122,7%;
  • мясной фарш – 120,1%;
  • говядина с костями – 119,3%.

При этом часть инфляционного давления компенсируется снижением цен на овощи. За 12 месяцев заметно подешевели:

  • огурцы – 70,9%;
  • помидоры – 87,9%;
  • капуста – 91,0%;
  • картофель – 91,2%;
  • лук – 91,9%.

Что происходит прямо сейчас

Если смотреть недельную динамику, изменения цен остаются минимальными. За неделю подорожали:

  • помидоры – 102,5%;
  • морковь – 101,6%;
  • сахар – 100,9%.

В то же время часть товаров дешевеет:

  • огурцы – 92,9%;
  • лук – 97,3%.

В целом изменения носят точечный характер и не формируют общего инфляционного тренда.

Региональная динамика

Недельный индекс цен показывает, что в большинстве регионов изменения практически отсутствуют.

Самый высокий рост зафиксирован:

  • в Усть-Каменогорске – 100,5%;
  • в Кызылорде – 100,4%;
  • в Костанае – 100,3%.

При этом в 17 из 20 обследованных городов индекс цен находится в диапазоне 100,0-100,2%, то есть цены практически не меняются.

Отметим, что общий индекс цен на социально значимые продукты остается стабильным практически с начала 2026 года.

Ранее мы рассказали, что успехи Казахстана в снижении темпов инфляции отметили аналитики из США.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
