Остановка инфляции: цены на главные продукты перестали расти
Одна десятая процента
По состоянию на 6 марта индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 106,3% за год, 101,1% с начала года и 100,1% за неделю.
Это означает, что текущий рост цен остается очень слабым. В последние недели стоимость большинства социально значимых продуктов практически не меняется.
Мясо против овощей
Основное давление на цены продолжает оказывать мясная группа.
За год сильнее всего подорожали:
- баранина – 123,3%;
- говядина бескостная – 122,7%;
- мясной фарш – 120,1%;
- говядина с костями – 119,3%.
При этом часть инфляционного давления компенсируется снижением цен на овощи. За 12 месяцев заметно подешевели:
- огурцы – 70,9%;
- помидоры – 87,9%;
- капуста – 91,0%;
- картофель – 91,2%;
- лук – 91,9%.
Что происходит прямо сейчас
Если смотреть недельную динамику, изменения цен остаются минимальными. За неделю подорожали:
- помидоры – 102,5%;
- морковь – 101,6%;
- сахар – 100,9%.
В то же время часть товаров дешевеет:
- огурцы – 92,9%;
- лук – 97,3%.
В целом изменения носят точечный характер и не формируют общего инфляционного тренда.
Региональная динамика
Недельный индекс цен показывает, что в большинстве регионов изменения практически отсутствуют.
Самый высокий рост зафиксирован:
- в Усть-Каменогорске – 100,5%;
- в Кызылорде – 100,4%;
- в Костанае – 100,3%.
При этом в 17 из 20 обследованных городов индекс цен находится в диапазоне 100,0-100,2%, то есть цены практически не меняются.
Отметим, что общий индекс цен на социально значимые продукты остается стабильным практически с начала 2026 года.
Ранее мы рассказали, что успехи Казахстана в снижении темпов инфляции отметили аналитики из США.