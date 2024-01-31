Почему дорожают яйца в Казахстане, ответил министр торговли

Фото: Zakon.kz

Министр торговли Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 31 января заявил, что рост цен на яйца связан с сезоном года, сообщает Zakon.kz.

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