Почему дорожают яйца в Казахстане, ответил министр торговли
Фото: Zakon.kz
Министр торговли Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 31 января заявил, что рост цен на яйца связан с сезоном года, сообщает Zakon.kz.
В Казахстане яйца подорожали почти на 100 тенге. Были 566 тенге стали 635 тенге.
"В стране есть рост цен на яйца – сезонный рост происходит. За месяц 0,2% по социально значимым товарам", – сказал Арман Шаккалиев.
Он отметил, что ведомство смотрит динамику.
"Динамика всегда сезонная. К этому надо привыкнуть. Летом яйца дешевеют, зимой дорожают, к этому нужно спокойно относиться", – заявил в министр.
Ранее эксперты рассказали, как повлияет экспорт яиц в Россию на цены в Казахстане.
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