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Почему дорожают яйца в Казахстане, ответил министр торговли

Почему дорожают яйца в Казахстане, ответил министр торговли Фото: Zakon.kz
Министр торговли Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 31 января заявил, что рост цен на яйца связан с сезоном года, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане яйца подорожали почти на 100 тенге. Были 566 тенге стали 635 тенге. 

"В стране есть рост цен на яйца – сезонный рост происходит. За месяц 0,2% по социально значимым товарам", – сказал Арман Шаккалиев. 

Он отметил, что ведомство смотрит динамику. 

"Динамика всегда сезонная. К этому надо привыкнуть. Летом яйца дешевеют, зимой дорожают, к этому нужно спокойно относиться", –  заявил в министр. 

Ранее эксперты рассказали, как повлияет экспорт яиц в Россию на цены в Казахстане.

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МТИ РК Казахстан Арман Шаккалиев
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