Розничное кредитование может продолжить замедляться – АФК

Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) опубликовали отчет, согласно которому в банковском кредитовании в 2023 году наблюдалось замедление темпа роста в рознице. Эксперты рынка полагают, что в дальнейшем розничное кредитование может продолжить замедляться, сообщает Zakon.kz.

В банковском кредитовании в 2023 году наблюдалось замедление темпа роста в рознице – до 26,7% с показателя в 31,3% годом ранее. Как отмечают эксперты АФК, сужение кредитного цикла в рознице происходило на фоне насыщения спроса, заметного снижения притока новых заемщиков (+411 тыс. против +549 тыс. годом ранее), сокращения льготных программ в автокредитовании и ипотеке.

Параллельно с этим, отмечают аналитики, наблюдалось и ускорение в кредитовании бизнеса, рост портфеля займов, бизнес увеличился на 13,9% до 16,7%.

"В то же время ускорился рост портфеля займов бизнеса за счет увеличения объема выдачи займов субъектам малого предпринимательства (+53%) на фоне низкого проникновения кредитования (лишь 2,5% имеют банковские займы), общего повышения инвестиционной активности в экономике (+13,7%), несмотря на отложенный крупным бизнесом спрос на кредиты из-за ожиданий снижения стоимости кредитных ресурсов", – сообщается в отчете АФК.

Ценовые условия по кредитам большую часть прошлого года сохранялись выше относительно предыдущего года. Но после старта цикла снижения базовой ставки к концу прошлого года наблюдалось их улучшение, которое, очевидно, продолжится в текущем году, в особенности в кредитовании юрлиц, отмечают аналитики.

Фото: АФК

Процентная маржа сектора выросла (с 5,75% до 6,34%) ввиду более ускоренного роста доходности активов над стоимостью фондирования, где ключевое влияние имела высокая доля текущих счетов (26% от вкладов клиентов) и неизменные ставки по вкладам в инвалюте (23% от всех депозитов) на стороне пассивов.

Фото: АФК

Вместе с тем улучшилось и качество ссудного портфеля – NPL снизился с 3,4 до 2,9%. Аналитики отмечают, что работа по снижению неработающих займов и низкого их роста по балансу продолжается – до +49 млрд тенге против роста на 146 млрд тенге годом ранее.

Рост валюты баланса банковского сектора в 2023 году сложился двузначным на фоне заметного улучшения операционной среды (ВВП ускорился до 5,1% с 3,2% ранее, инфляция замедлилась до 9,8% с 20,3%, стартовал цикл снижения базовой ставки, инвестиции выросли на 13,7% против показателя в 7,9% годом ранее).

Фото: АФК

На стороне пассивов наблюдалась нейтральная динамика корпоративных вкладов на фоне увеличения налоговой нагрузки на отдельные сектора экономики и падения валютных вкладов, но объем розничных депозитов заметно вырос на фоне увеличения номинальной заработной платы (+16,9% за 9 месяцев 2023 года) и начисления дополнительных 10% в рамках Программы защиты тенговых вкладов (307 млрд тенге).

"Среди позитивных тенденций в пассивах отметим рост доли "длинных денег" с 6,3 до 7,5% (от всех пассивов): сберегательные вклады выросли на 477 млрд тенге, облигации – на 592 млрд тенге, что будет благотворно влиять на возможности выдавать долгосрочные кредиты субъектам экономики", – отмечают аналитики АФК.

Однако при этом, по их мнению, розничное кредитование может продолжить замедляться на сочетании естественных причин насыщения спроса и ужесточения регулирования. Что касается сектора кредитования бизнеса, то здесь, по прогнозу аналитиков, может наблюдаться дальнейшее ускорение на фоне нормализации денежно-кредитных условий, регуляторных мер стимулирования и реализации отложенного спроса.