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Финансы

Максимальный темп: насколько выросла розничная торговля в 2024 году

пакеты, сумки, торговля, розничная торговля, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 15:02 Фото: Freepik
Сектор розничной торговли в 2024 году демонстрировал рекордные за последние годы темпы роста, согласно оценкам аналитиков. Как росла розница в прошлом году, в материале Zakon.kz.

В 2024 году объем розничной торговли составил 24,45 трлн тенге. Таким образом, к предыдущему году его реальный рост ускорился на 4,6 процентных пункта (п. п.), достигнув 9,8%. Текущие темпы – максимальные с 2013 года, говорится в обзоре Первого кредитного бюро.

"Первые семь месяцев истекшего года рост шел относительно умеренно (средние темпы год к году – 5,8%). Однако далее он начал набирать обороты и уже в октябре достиг 19,3%. Это стало одним из самых высоких значений за последние шесть лет, причем, в отличие от остальных, не обусловленным эффектом низкой базы".ПКБ

Последние два месяца прошлого года также показали рост: +14% в ноябре и +13,3% в декабре.

розничная торговля, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 15:02

Фото: DataHub

В обзоре поясняется, что важную роль в этой динамике сыграли города Алматы, который занимает 34% в общем объеме розницы, и Астана с долей 13,2%.

Так, в первом случае рост составил 6,4 п. п., до 12,8%, во втором – на 7,8 п. п., до 10,5%. В ПКБ указывают, что на росте розницы также благотворно сказалось увеличение выручки от продаж продтоваров на 9,1%, которая снижалась в предыдущие два года.

Также ранее мы рассказывали, сколько заработали заведения общественного питания на продаже напитков и еды.

Ольга Кудряшова
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