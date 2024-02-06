Как заработать на долларовых вкладах в страховых компаниях

Сегодня банки предлагают долларовые депозиты под 1% годовых. В то время как компании по страхованию жизни обеспечивают доходность долларовых полисов до 4,2% годовых. Как заработать на долларовых вкладах у страховых компаний, выяснял Zakon.kz.

С каждым годом в Казахстане растет количество людей, которые точно знают, что они хотят получить завтра. Поэтому в условиях волатильности курса тенге отдельные казахстанцы предпочитают копить в иностранной валюте, чтобы, как минимум, сохранить покупательную способность своих сбережений.

И хотя в прошлом году курс национальной валюты сохранял волатильность, а на рынке страхования жизни был зафиксирован спад спроса на долларовые продукты, по данным Нацбанка РК, рынок закрыл год ростом.

За 11 месяцев 2023 года общий объем премий по добровольному личному страхованию, включающему также продукты накопительного страхования жизни, составил 363,2 млрд тенге. Это больше на 33,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Что гарантирует валютное страхование?

Стоит отметить, что, заключая договоры накопительного страхования жизни (НСЖ), клиент получает вложения с прибылью по истечении его срока или при наступлении негативных ситуаций.

"Мы понимаем, что миллион тенге 10 лет назад и сейчас – это две совершенно разные суммы с точки зрения потребительской ценности. Важная особенность продукта валютного страхования жизни состоит в том, что он гарантирует клиенту страховую защиту на весь период накоплений. Это значит, что с момента оплаты страховой премии жизнь клиента застрахована на всю сумму накоплений, включая сумму инвестиционного дохода". Жанар Жубаниязова, председатель правления КСЖ Халык-Life

Таким образом, если в течение срока страхования застрахованный клиент уйдет из жизни по причине несчастного случая или заболевания, то лица, которых он указал в качестве получателей страховой выплаты, сразу получают в полном объеме ту сумму, на которую он был застрахован, включая сумму гарантированного инвестиционного дохода.

По утверждению страховщиков, популярность накопительных страховых продуктов возросла последние несколько лет после принятых в январе 2021 года поправок в законодательстве. Напомним, данные поправки касаются налоговых льгот по программам накопительного страхования жизни. Теперь с договором накопительного страхования жизни от 3 лет и более страхователь может сэкономить на налогах до 93 тыс. тенге в год. Клиент страховой компании может не платить налог за выплаты по договорам НСЖ и за выкупные суммы при расторжении договора по кредитному страхованию жизни (КСЖ).

"Главное преимущество накопительных программ – высокая годовая ставка вознаграждения в долларах – до 4% годовых. Если заключить договор с КСЖ на три года и более, можно сэкономить на налогах 10% от суммы оплаченных взносов. Также по договору страхования эти накопления не подлежат взысканию и разделу имущества при разводе и судебных разбирательствах". Азамат Ердесов, председатель правления КСЖ Freedom Life

Плюсы и минусы

Некоторые компании предоставляют возможность получения займа под залог выкупной суммы полиса. И, по словам страховщиков, преимуществом страхования в иностранной валюте являются следующие моменты:

средства могут принести клиенту инвестиционный доход в размере до 4,2%;

средства обеспечивают клиента хорошей страховой защитой (если наступает болезнь или происходит нескучный случай с человеком);

средства клиента ликвидны – их можно забрать в любой момент (получить выкупную сумму при расторжении) или оформить заем под залог выкупной суммы по льготным условиям;

средства защищены от претензий третьих лиц и государства (суд не имеет права их арестовать или без вашего согласия передать кому-то);

клиент сам может указать выгодоприобретателя, который получит страховую выплату в случае смерти застрахованного лица, для этого не требуется ни завещания, ни вступления в наследство.

Вместе с тем основным минусом НСЖ является то, что досрочное расторжение договора невыгодно, так как возвращаются деньги без прибыли, то есть только выкупная сумма.

Портрет страхователя

По словам Азамата Ердесова, люди начинают интересоваться такими продуктами во время финансовых кризисов. Доказательством тому являются данные по спросу на программы НСЖ, который с индексацией к курсу доллара резво вырос с 2020 года с началом пандемии Covid-19.

"Наши специалисты проводили опрос среди казахстанцев в возрасте от 30 до 60 лет, чтобы узнать, какие страховые продукты им интересны. В результате опроса оказалось, что 73% респондентов предпочитают накопительное страхование жизни. Прежде всего, программы НСЖ популярны из-за высокой ставки вознаграждения в долларах и являются альтернативой долларовым депозитам, у которых ставка вознаграждения не превышает 1%. При этом клиенты могут пользоваться налоговыми льготами и юридической защитой накоплений". Азамат Ердесов

По словам Жанар Жубаниязовой, в 2023 году из общего количества клиентов, оформивших договор по долларовой накопительной программе КСЖ в их страховой компании, 56% были женщины, и только 44% – мужчины. При этом средний размер страховой премии обеих категорий клиентов составил 100 тысяч долларов США. Большая часть клиентов (84%) заключают договоры пока на срок 2 года, 9% – на срок 5 лет, 2% – на срок 10 лет.

В заключение отметим, что большая часть долларовых полисов страхования жизни предполагает минимальный размер инвестиций от тысячи долларов. Максимальный размер взноса определяется по соглашению сторон между клиентом и страховой компанией. Очевидно, что чем больше срок страхования, тем выше гарантированный размер доходности.

Автор: Ирина Ледовских