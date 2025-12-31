Битва за деньги: как банки Казахстана начали конкурировать за вклады населения

К концу 2025 года рынок депозитов в Казахстане вошел в фазу жесткой конкуренции за депозиты граждан. Сразу 11 банков сегодня предлагают рекордную доходность в 20%, сообщает Zakon.kz.

Резкий рост ставок стал прямым следствием изменений параметров денежно-кредитной политики и отражает попытку банков зафиксировать стабильное фондирование в условиях высокой базовой ставки, уверены в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Как росли ставки в течение года

По данным КФГД, 2025 год стал рекордным по темпам роста депозитной доходности. Если в январе максимальная ставка на рынке составляла 18,5% в сегменте сберегательных вкладов без права пополнения сроком на шесть месяцев, то к декабрю максимально возможная ставка достигла 20,5% по аналогичному продукту.

"В целом в течение года наблюдался рост максимальных депозитных ставок. Если в январе 2025 года максимальная ставка на рынке составляла 18,5% в сегменте сберегательных вкладов без права пополнения на срок 6 месяцев, то к декабрю максимально возможная ставка достигла 20,5% по аналогичному сроку в том же сегменте", – говорится в сообщении КФГД.

Две волны повышения

Первая волна роста ставок пришлась на март-апрель 2025 года, сразу после повышения базовой ставки с 15,25% до 16,50%.

"Тогда банки преимущественно увеличивали доходность по несрочным депозитам – самым популярным среди вкладчиков ввиду возможности беспрепятственного пополнения и изъятия средств", – уточняется в сообщении.

Эта стратегия позволяла банкам сохранить гибкость фондирования, а вкладчикам – доступ к средствам без потери доходности.

Вторая волна началась в октябре, когда базовая ставка была повышена с 16,50% до 18,0%, и продолжилась в ноябре-декабре. Именно в этот период банки стали активно пересматривать ставки по срочным и сберегательным депозитам.

Почему банки платят больше за срочные вклады

В отличие от несрочных депозитов срочные и сберегательные вклады предполагают ограничения на пополнение и досрочное изъятие средств. Для банков это принципиально важно: такие депозиты обеспечивают более стабильное фондирование и снижают процентные риски в условиях волатильной денежно-кредитной политики.

По итогам мониторинга сайтов банков КФГД отмечает, что рост ставок сопровождался расширением продуктовых линеек и предложением различных условий по отдельным срокам размещения. Фактически банки начали конкурировать не только ставками, но и конфигурацией депозитных продуктов.

Согласно информации Национального банка, по состоянию на 1 декабря 2025 года в Казахстане функционируют 23 банка второго уровня. И 11 банков к концу года были готовы предложить вкладчикам доходность на уровне 20% годовых по коротким срокам размещения.

Что важно учитывать вкладчикам

При этом в КФГД подчеркивают, что высокая ставка не должна быть единственным критерием выбора депозита.

"КФГД напоминает, что при выборе депозитного продукта вкладчикам следует учитывать не только ставки вознаграждения, но и финансовую устойчивость банка. Рекомендуем перед подписанием договора банковского вклада внимательно ознакомиться с его условиями, обращая внимание на возможность пополнения депозита, условия частичного и полного изъятия средств, условия пролонгации, размер гарантии КФГД и другие ключевые условия вклада". КФГД

Гарантии по депозитам

Наличие системы гарантирования делает депозиты одним из наиболее надежных инструментов сбережений. Размер гарантийного возмещения КФГД составляет:

по сберегательным депозитам в национальной валюте – до 20 млн тенге;

по иным депозитам в национальной валюте, включая платежные карточки и текущие счета – до 10 млн тенге;

по депозитам в иностранной валюте – до 5 млн тенге.

Если вкладчик размещает несколько разных видов депозитов в одном банке, КФГД выплачивает совокупную сумму гарантии по каждому виду вкладов в пределах установленных лимитов, но не более 20 млн тенге в целом.

Ранее Казахстанский фонд гарантирования депозитов дал ответы на 5 блиц-вопросов редакции Zakon.kz, как оставаться уверенными в сохранности сбережений в 2026 году.