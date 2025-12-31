#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.57
591.68
6.42
Финансы

Битва за деньги: как банки Казахстана начали конкурировать за вклады населения

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 10:15 Фото: pexels
К концу 2025 года рынок депозитов в Казахстане вошел в фазу жесткой конкуренции за депозиты граждан. Сразу 11 банков сегодня предлагают рекордную доходность в 20%, сообщает Zakon.kz.

Резкий рост ставок стал прямым следствием изменений параметров денежно-кредитной политики и отражает попытку банков зафиксировать стабильное фондирование в условиях высокой базовой ставки, уверены в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Как росли ставки в течение года

По данным КФГД, 2025 год стал рекордным по темпам роста депозитной доходности. Если в январе максимальная ставка на рынке составляла 18,5% в сегменте сберегательных вкладов без права пополнения сроком на шесть месяцев, то к декабрю максимально возможная ставка достигла 20,5% по аналогичному продукту.

"В целом в течение года наблюдался рост максимальных депозитных ставок. Если в январе 2025 года максимальная ставка на рынке составляла 18,5% в сегменте сберегательных вкладов без права пополнения на срок 6 месяцев, то к декабрю максимально возможная ставка достигла 20,5% по аналогичному сроку в том же сегменте", – говорится в сообщении КФГД.

Две волны повышения

Первая волна роста ставок пришлась на март-апрель 2025 года, сразу после повышения базовой ставки с 15,25% до 16,50%.

"Тогда банки преимущественно увеличивали доходность по несрочным депозитам – самым популярным среди вкладчиков ввиду возможности беспрепятственного пополнения и изъятия средств", – уточняется в сообщении.

Эта стратегия позволяла банкам сохранить гибкость фондирования, а вкладчикам – доступ к средствам без потери доходности.

Вторая волна началась в октябре, когда базовая ставка была повышена с 16,50% до 18,0%, и продолжилась в ноябре-декабре. Именно в этот период банки стали активно пересматривать ставки по срочным и сберегательным депозитам.

Почему банки платят больше за срочные вклады

В отличие от несрочных депозитов срочные и сберегательные вклады предполагают ограничения на пополнение и досрочное изъятие средств. Для банков это принципиально важно: такие депозиты обеспечивают более стабильное фондирование и снижают процентные риски в условиях волатильной денежно-кредитной политики.

По итогам мониторинга сайтов банков КФГД отмечает, что рост ставок сопровождался расширением продуктовых линеек и предложением различных условий по отдельным срокам размещения. Фактически банки начали конкурировать не только ставками, но и конфигурацией депозитных продуктов.

Согласно информации Национального банка, по состоянию на 1 декабря 2025 года в Казахстане функционируют 23 банка второго уровня. И 11 банков к концу года были готовы предложить вкладчикам доходность на уровне 20% годовых по коротким срокам размещения.

Что важно учитывать вкладчикам

При этом в КФГД подчеркивают, что высокая ставка не должна быть единственным критерием выбора депозита.

"КФГД напоминает, что при выборе депозитного продукта вкладчикам следует учитывать не только ставки вознаграждения, но и финансовую устойчивость банка. Рекомендуем перед подписанием договора банковского вклада внимательно ознакомиться с его условиями, обращая внимание на возможность пополнения депозита, условия частичного и полного изъятия средств, условия пролонгации, размер гарантии КФГД и другие ключевые условия вклада".КФГД

Гарантии по депозитам

Наличие системы гарантирования делает депозиты одним из наиболее надежных инструментов сбережений. Размер гарантийного возмещения КФГД составляет:

  • по сберегательным депозитам в национальной валюте – до 20 млн тенге;
  • по иным депозитам в национальной валюте, включая платежные карточки и текущие счета – до 10 млн тенге;
  • по депозитам в иностранной валюте – до 5 млн тенге.

Если вкладчик размещает несколько разных видов депозитов в одном банке, КФГД выплачивает совокупную сумму гарантии по каждому виду вкладов в пределах установленных лимитов, но не более 20 млн тенге в целом.

Ранее Казахстанский фонд гарантирования депозитов дал ответы на 5 блиц-вопросов редакции Zakon.kz, как оставаться уверенными в сохранности сбережений в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Где лучше хранить деньги в 2025 году
09:17, 30 сентября 2025
Где лучше хранить деньги в 2025 году
Казахстанцы хранят все больше денег в банках: насколько выросли вклады населения в тенге
17:14, 30 января 2025
Казахстанцы хранят все больше денег в банках: насколько выросли вклады населения в тенге
Как заработать на долларовых вкладах в страховых компаниях
15:06, 06 февраля 2024
Как заработать на долларовых вкладах в страховых компаниях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: