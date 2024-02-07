В Казахстане обновили правила возврата излишне уплаченных соцотчислений

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 30 января 2024 года внес изменения в Правила и случаи осуществления возврата излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила и случаи осуществления возврата излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений изложены в новой редакции.

Возврат излишне уплаченных социальных отчислений и пени осуществляется в случаях:

их ошибочной уплаты плательщиком или банком, или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, два и более раз за один и тот же период;

их излишнего начисления на доходы, полученные вновь принятыми или уволенными работниками, авансом, подлежащие возврату;

излишней их уплаты за участников, являющихся лицами, достигшими пенсионного возраста;

неверного указания кода назначения платежа;

наличия ошибок в периоде платежа в списочной части платежного поручения;

наличия ошибок в суммах социальных отчислений в списочной части платежного поручения;

неверного указания реквизитов плательщика;

их уплаты физическим лицом, не зарегистрированным в качестве ИП, лица, занимающегося частной практикой, главы крестьянского или фермерского хозяйства.

Для возврата денег необходимо направить в бумажном виде заявление в Государственную корпорацию или в электронном виде через портал, с приложением следующих документов:

копии документа, подтверждающего начало/прекращение трудовой деятельности участника системы обязательного социального страхования;

копии упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса (ф.910.00) за период возврата социальных отчислений или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений. При ее отсутствии прилагается выписка из лицевого счета налогоплательщика о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам, выданная органами государственных доходов;

копии расчета стоимости патента (ф.911.00) за период возврата социальных отчислений или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений. При отсутствии документа прилагается Выписка из лицевого счета налогоплательщика.

Отмечается, что в одном заявлении по выбранным участникам системы обязательного социального страхования, указывается только одна причина и соответствующая сумма излишне уплаченных социальных отчислений или пени.

Государственная корпорация в течение пяти рабочих дней со дня поступления:

проверяет заявление с приложенными документами и возвращает их услугополучателю в следующих случаях:

не подтвердился факт зачисления излишне уплаченных социальных отчислений или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений;

имеется ранее поданное заявление на оказание услуги, которое находится на рассмотрении либо по нему осуществлен возврат излишне уплаченных социальных отчислений;

заявление услугополучателя заполнено неполностью или некорректно, в том числе:

- не соответствует форме приложения к правилам;

- выбрано более одной причины;

- не соответствуют реквизиты платежного документа;

- не заполнены контактные данные плательщика;

недействительны банковские реквизиты плательщика для возврата излишне уплаченных социальных отчислений и пени;

не приложены документы, подтверждающие причину возврата излишне уплаченных социальных отчислений и пени, предусмотренные в Перечне основных требований;

суммы излишне уплаченных социальных отчислений исчислены за период, который был учтен для назначения социальной выплаты, за исключением сумм излишне уплаченных социальных отчислений, не учтенных при исчислении размеров социальных выплат;

отсутствует согласие заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для осуществления возврата излишне уплаченных социальных отчислений.

При положительном результате проверки государственная корпорация:

регистрирует заявление на оказание услуги в электронном журнале регистрации заявлений на возврат излишне уплаченных социальных отчислений или пени по утвержденной форме;

подтверждает факт уплаты социальных отчислений или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений и все реквизиты по платежу, указанному в заявлении, путем направления письма в Фонд;

формирует электронную заявку в ИС МТСЗН с указанием номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя. При изменении банковских реквизитов плательщика госкорпорация в электронной заявке вносит соответствующие изменения на основании заявления услугополучателя и приложенных документов, подтверждающих изменение банковских реквизитов;

направляет электронную заявку в Фонд с приложением документов услугополучателя;

направляет через ИС МТСЗН на номер абонентского устройства сотовой связи услугополучателя, указанный в заявлении, sms-оповещения, уведомление о принятии электронного заявления и документов на портале и уведомление о статусе рассмотрения электронного заявления на портале.

При отрицательном результате проверки госкорпорация возвращает заявление и документы услугополучателю.

Для возврата денег через портал услугополучатель вводит запрашиваемые данные плательщика, реквизиты платежного поручения (референс платежа, номер, дата и сумма платежного поручения), которым излишне уплачены социальные отчисления, сумму и период возврата по каждому участнику системы обязательного социального страхования, указывает причину возврата и прилагает электронные документы или электронные копии документов, предусмотренные Перечнем основных требований.

Электронное заявление с документами, поступившие посредством портала, проходит проверку в информационных системах государственных органов и организаций по следующим параметрам:

соответствие реквизитов плательщика, указанных услугополучателем на портале с реквизитами платежного поручения, которым уплачены социальные отчисления;

действительность сведений о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации его филиалов и представительств или реорганизации юридического лица (прекращение или иное изменение правового положения юридического лица, влекущее отношения правопреемства юридических лиц).

При положительном результате проверки на портале электронное заявление и документы услугополучателя поступают в ИС МТСЗН.

При непрохождении проверки по указанным параметрам портал представляет сообщение об отклонении электронного заявления услугополучателю в его "личный кабинет".

По поступившим в ИС МТСЗН электронным заявлениям и документам услугополучателя госкорпорация в течение пяти рабочих дней со дня поступления электронного заявления осуществляет проверки на:

факт поступления социальных отчислений или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений, указанных в электронном заявлении;

наличие ранее поданного заявления на оказание услуги, которое находится на рассмотрении либо по нему осуществлен возврат излишне уплаченных социальных отчислений за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений (пени);

действительность банковских реквизитов плательщика для возврата социальных отчислений;

достоверность причин возврата социальных отчислений или пени по представленным документам;

наличие сумм излишне уплаченных социальных отчислений, исчисленных за период, который был учтен для назначения социальной выплаты, за исключением сумм излишне уплаченных социальных отчислений, не учтенных при исчислении размеров социальных выплат;

наличие контактных данных плательщика.

При положительном результате проверки государственная корпорация:

регистрирует электронное заявление на оказание услуги в электронном журнале регистрации заявлений по утвержденной форме;

формирует электронную заявку в ИС МТСЗН с указанными в автоматическом режиме сведениями с портала о номере абонентского устройства сотовой связи услугополучателя. При изменении банковских реквизитов плательщика в электронной заявке вносит соответствующие изменения на основании заявления услугополучателя и приложенных документов, подтверждающих изменение банковских реквизитов;

направляет электронную заявку в Фонд с приложением документов услугополучателя;

направляет через ИС МТСЗН в "личный кабинет" услугополучателя и на номер абонентского устройства сотовой связи услугополучателя посредством sms-оповещения, уведомление о регистрации электронного заявления, и о статусе рассмотрения заявления на услугу.

При отрицательном результате проверки государственная корпорация:

не принимает заявление и документы услугополучателя;

направляет через ИС МТСЗН уведомление с указанием причины в "личный кабинет" услугополучателя на портале и на номер абонентского устройства сотовой связи услугополучателя посредством sms-оповещения.

После чего Фонд в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов рассматривает их и осуществляет возврат (отказ в возврате) излишне уплаченных социальных отчислений или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений.

Правила также предусматривают порядок обжалования решений, действий (бездействия) Фонда, государственной корпорации по вопросам оказания услуги.

Приказ вводится в действие с 17 февраля 2024 года.

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