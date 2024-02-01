В Казахстане приняли Концепцию безопасного труда на 2024-2030 годы

Постановлением правительства от 28 декабря 2023 года утверждена Концепция безопасного труда Республики Казахстан на 2024-2030 годы", сообщает Zakon.kz.

В документе указывается, что за последние три года наблюдается положительная тенденция роста трудовых ресурсов страны. По официальным данным статистики, численность занятого населения увеличилась на 3% и на 1 января 2023 года составила 8965,5 тыс. человек, из которых 6830,9 тыс. (76,2%) – наемные работники.

Также отмечается рост занятости на предприятиях с вредными и опасными условиями труда (ВОУТ) на 5,7% за последние три года. В 2022 году во ВОУТ занято 491,1 тыс. человек, из которых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (повышенный уровень шума и вибрации, повышенная загазованность и запыленность рабочей зоны, неблагоприятный температурный режим), трудятся 386,3 тыс. человек, занятые тяжелым физическим трудом – 102,7 тыс. человек и работающие на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности, – 2,1 тыс. человек, что составляет 29,4% от общего числа работников обследованных предприятий (1671,1 тыс. человек в 2022 году).

Наибольшее число работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, отмечается на предприятиях обрабатывающей промышленности (26,9%), горнодобывающей промышленности (24,5%), транспорта и складирования (14,1%).

В региональном срезе по такой занятости доминируют Карагандинская (15,4%), Павлодарская (10,5%) и Мангистауская (10,0%) области.

Согласно официальной статистической информации, по итогам 2022 года общая численность пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, по сравнению с 2020 годом увеличилась на 20% и составила 2449 человек, из них погибшие – 205.

Вместе с тем отмечается, что действующая в Казахстане система оценки условий труда (СУОТ) представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по реализации политики по охране труда, выполнению требований безопасности труда, управлению профессиональными рисками.

Управление профессиональными рисками как один из ключевых элементов СУОТ включает в себя идентификацию и оценку профессиональных рисков, корректирующие меры, контроль и мониторинг профессионального риска.

В свою очередь оценка профессионального риска предусматривает определение степени профессионального риска на основе анализа информации об идентификации рисков и статистических данных о заболеваемости и производственном травматизме в организации, обеспеченности средствами коллективной и индивидуальной защиты, то есть фактически является инструментом оценки условий труда на рабочем месте.

Развития сферы безопасности и охраны труда

В концепции на основе анализа реализации политики в области безопасности и охраны труда за прошедшие периоды и основных мировых тенденций сформировано дальнейшее ее видение.

Так, говорится, что ее реализация будет способствовать снижению уровня профессионального риска на рабочих местах, повышению компетенций в сфере охраны труда, усилению экономических стимулов по улучшению условий труда.

Будет усовершенствована национальная СУОТ с учетом внедрения модели интегральной ОПР, создания цифровой карты предприятий и внедрения международных стандартов в сфере безопасности труда.

Предлагается для экономического стимулирования работодателей применять страховой тариф в рамках договора страхования, который будет устанавливаться с учетом профессионального риска предприятия. Дополнительно будет внедрен механизм финансирования затрат работодателя на превентивные и реабилитационные меры за счет страховой премии.



Кроме того, планируется создать условия для качественного предоставления услуг образовательного, информационного, методического и консультативного характера в области охраны труда для развития кадровых ресурсов, материально-технической оснащенности и научно-образовательного потенциала.

По итогам реализации концепции будет создана система мониторинга в сфере охраны труда для проведения наблюдений и анализа профессиональных рисков как часть национальной СУОТ.

Система мониторинга будет использована для проведения мер контроля на разных уровнях, что позволит осуществить поступательное улучшение показателей результативности СУОТ в региональном и отраслевом разрезе, демонстрируя сокращение существующей разницы между низким и высоким риском ПТ.

Основные принципы и подходы развития

Политика республики в области обеспечения безопасности труда базируется на соблюдении следующих основных принципов:

системное и постоянное улучшение условий труда на основе риск-ориентированного подхода в управлении охраной труда;

превентивность и сбалансированность на основе адаптации международных норм в сфере охраны труда;

ответственность и вовлеченность на основе социального партнерства между всеми участниками трудовых отношений;

объективность и осведомленность на основе полного охвата достоверной информацией в области безопасности и охраны труда;

достоверность исходных данных об условиях труда и профессиональных рисках на рабочих местах.

Все указанные принципы, сформированные на основе факторного анализа текущей ситуации и мировых тенденций, являются основополагающими при формировании следующих направлений развития сферы охраны труда и основных подходов к реализации концепции:

модернизации национальной системы управления охраной труда на основе риск-ориентированного подхода;

экономического стимулирования мер по снижению профессионального риска;

развития профессиональных компетенций и научного потенциала в сфере охраны труда;

повышения эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.