Требования к рекламе банковских займов и порядок взаимодействия банков с задолжниками ужесточили в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 29 января 2024 года внесло изменения в Правила предоставления банковских услуг и рассмотрения банками обращений клиентов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правила внесено дополнение, в соответствии с которым реклама банковских займов, за исключением рекламы, размещаемой на радио и телевидении, обеспечивается сопровождающим сообщением об ответственности заемщика – гражданина в случае невыполнения обязательств по договору банковского займа.

В сообщении указываются сведения о правах банка по:

начислению неустойки (штрафа, пени);

обращению взыскания на деньги, имеющиеся на банковских счетах заемщика;

передаче задолженности на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству;

обращению с иском в суд и иные сведения, предусмотренные внутренними документами банка.

Допускается осуществление банком отсылки в рекламе на официальный сайт или мобильное приложение банка, где будет размещена информация о правах банка и об ответственности заемщика-гражданина в случае невыполнении обязательств по договору банковского займа.

Кроме того, до заключения договора банковского займа банк информирует гражданина вне зависимости от способа его обращения за получением банковского займа о размере ставки вознаграждения (в годовых процентах либо в фиксированной сумме), размере ставки вознаграждения в достоверном годовом эффективном сопоставимом исчислении, а также сумме переплаты по банковскому займу.

Помимо этого правила дополнены новыми нормами, которые регламентируют действия банка в случае возникновения просрочки заемщика.

Так, при наличии просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа банк уведомляет заемщика в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Закона о банках.

Уведомление о наличии просроченной задолженности по принятым обязательствам, направляемое по месту жительства (нахождения) заемщика, указанному в договоре банковского займа или сообщенному заемщиком банку способом, предусмотренным договором банковского займа, оформляется в письменной форме.

В уведомлении, направляемом путем SMS-сообщения, push-уведомления или мобильного приложения, указывается информация, предусмотренная в подпункте 1) части первой пункта 1 статьи 36 Закона о банках, а также ссылка на информацию, размещенную на интернет-ресурсе и (или) в мобильном приложении банка.

Допускается оформление исламскими банками уведомлений в иной форме и сроки, с учетом заключенных договоров и особенностей исламского финансирования.

Взаимодействие банка с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, и (или) его представителем, или третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа, осуществляется:

в период с 8.00 до 21.00 в будние дни по месту жительства либо месту нахождения заемщика, либо месту регистрации заемщика, либо в помещении банка (филиала), не более трех раз в неделю и не более одного раза в будний день, если иное время, периодичность и день (выходной и (или) праздничный) не согласованы с заемщиком;

не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 в будние дни и не более двух раз в период с 9:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни посредством телефонных переговоров по инициативе банка.

Взаимодействие банка с третьим лицом, не являющимся заемщиком, имеющим просроченные обязательства, допускается в целях установления места нахождения и (или) контактных данных заемщика для урегулирования и (или) погашения просроченной задолженности.

Если банк принял положительное решение об изменении условий договора займа по заявлению заемщика-гражданина, банк направляет ему план реабилитации, включающий новый график платежей по займу (займам), а также одну или несколько мер по реструктуризации займа:

изменение графика платежей по займу, в том числе последующее предоставление либо продление льготного периода по платежам по займу для погашения основного долга и (или) вознаграждения;

установление графика погашения задолженности по займу с ежемесячным платежом в размере, не превышающим 50% от суммы официального дохода заемщика, с сохранением за ним дохода в размере не менее величины прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом "О республиканском бюджете", и половины суммы прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена семьи; (новая мера)

продление срока займа;

отсрочка платежа по займу в совокупности на срок более 30 (тридцати) календарных дней;

прощение части основного долга и (или) вознаграждения по займу;

изменение (конвертация) валюты займа с одной валюты на другую и (или) фиксация обменного курса по займам в иностранной валюте;

увеличение кредитного лимита в случае наличия просроченной в совокупности более 30 (тридцати) календарных дней задолженности по займу;

снижение ставки вознаграждения по займу, за исключением изменения размера базового показателя по займу с плавающей ставкой вознаграждения;

уменьшение размера задолженности по займу в результате погашения суммы задолженности за счет передаваемого банку залогового имущества заемщика.

Также изменен порядок предоставления ответа банка на обращение заемщика.

Передача клиенту ответа на письменное обращение производится способом, предусмотренным договором банковских услуг.

Ответ считается доставленным, если он направлен клиенту:

по месту жительства, указанному в договоре банковских услуг либо обращении клиента, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе получено одним из совершеннолетних членов семьи заемщика, проживающим по указанному адресу;

на адрес электронной почты, указанный в договоре о предоставлении банковских услуг либо обращении клиента;

путем отправки текстового SMS-сообщения или push-уведомления с ответом либо со ссылкой на интернет-ресурс, содержащий полный текст ответа клиенту;

с использованием иных средств связи, предусмотренных договором банковских услуг, обеспечивающих фиксирование получение ответа клиентом.

При явке клиента в банк ответ вручается под роспись лично в руки (или его уполномоченного представителя), о чем делается отметка в журнале регистрации письменных обращений, за исключением ответа, доставленного способами, предусмотренными настоящим пунктом.

В случае возврата ответа с отметкой о невозможности его вручения адресату, получателю, либо в связи с отказом в его принятии, ответ считается переданным надлежащим образом.

Кроме того, в Правилах уточнен перечень информации, с которой имеет право ознакомиться клиент банка при заключении договоров банковского вклада и банковского счета. Данная норма вводится в действие с 7 августа 2024 года.

В частности, в заявлении или ином документе, подписываемом клиентом при заключении договора банковского вклада и (или) договора банковского счета, указывается перечень информации:

Наименование вклада (продукта);

Виды банковских вкладов;

Максимальная сумма гарантийного возмещения (сумма гарантии по вкладу);

Валюта вклада;

Минимальная сумма вклада либо неснижаемый остаток;

Срок вклада;

Ставка вознаграждения;

Годовая эффективная ставка вознаграждения;

Условия выплаты вознаграждения по вкладу;

Возможность полного/частичного досрочного изъятия вклада;

Процентная ставка (процентные ставки) либо порядок ее (их) определения при досрочном полном/частичном изъятии вклада;

Возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения по пополнению вклада;

Условия продления срока вклада (пролонгация вклада);

Прочие ключевые условия (на усмотрение банка).

Постановление вводится в действие с 7 апреля 2024, за исключением отдельных норм, которые вводятся в действие с 7 августа 2024 года.

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