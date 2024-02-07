Порядок заключения договора о микрозайме изменили в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК постановлением от 29 января 2024 года внесло изменения в Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита, а также требования к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что начиная с 7 апреля 2024 года до заключения договора о предоставлении микрокредита с гражданином микрофинансовая организация информирует его, вне зависимости от способа его обращения за получением микрокредита, о размере ставки вознаграждения в процентах годовых или значения вознаграждения (в случае заключения договора на срок до 45 календарных дней в размере до 50 МРП, или до 184 600 тенге в 2024 году), размере годовой эффективной ставки вознаграждения (реальной стоимости микрокредита), сумме переплаты по микрокредиту, а также осуществляет мероприятия, предусмотренные подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 7 закона, с обязательным фиксированием перечня осуществленных микрофинансовой организацией мероприятий, который приобщается к кредитному досье заемщика по данному договору.

В свою очередь в п. 4 и 5 пп. 2 статьи 7 закона предусмотрено, что микрофинансовая организация обязана предоставить заявителю до заключения договора о предоставлении микрокредита для ознакомления и выбора метода погашения микрокредита проекты графиков погашения, рассчитанных различными методами. В обязательном порядке заемщику должны быть представлены проекты графиков погашения микрокредита, рассчитанных в соответствии с методиками расчета регулярных платежей по микрокредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями физическим лицам, и временными базами для расчета вознаграждения по таким микрокредитам, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа, с периодичностью, установленной в договоре о предоставлении микрокредита, следующими методами погашения:

методом дифференцированных платежей, при котором погашение задолженности по микрокредиту осуществляется уменьшающимися платежами, включающими равные суммы платежей по основному долгу и начисленное за период на остаток основного долга вознаграждение;

методом аннуитетных платежей, при котором погашение задолженности по микрокредиту осуществляется равными платежами на протяжении всего срока микрокредита, включающими увеличивающиеся платежи по основному долгу и уменьшающиеся платежи по вознаграждению, начисленному за период на остаток основного долга. Размеры первого и последнего платежей могут отличаться от других.

Микрофинансовой организацией могут быть предложены дополнительные проекты графиков погашения микрокредита, рассчитанных в соответствии с правилами предоставления микрокредитов.

Однако данные требования не распространяются на договор о предоставлении микрокредита на срок до сорока пяти календарных дней на сумму до 50 МРП.

Помимо этого микрофинансовая организация должна проинформировать заемщика о его правах и обязанностях, связанных с получением микрокредита.

Также микрофинансовая организация получила право взыскания задолженности на основании исполнительной надписи без дополнительных условий. Напомним, ранее Требованиями для МФО предусматривалась возможность взыскания задолженности, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пеню), на основании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия заемщика-физического лица в случае недостижения соглашения по урегулированию задолженности по результатам рассмотрения заявления заемщика-физического лица и непредставления заемщиком-физическим лицом возражений по задолженности.

Постановление вводится в действие с 17 февраля 2024 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся в действие с 7 апреля 2024 года.

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