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Доллар подешевел на торгах 7 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 452,14 тенге, снизившись на 2,23 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,90 тенге (-0,13).

Нацбанк установил курс евро в евро – 487,73 тенге, рубля – 5,01 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,9-453,7 тенге, евро – по 486-489 тенге, российские рубли – по 4,89-4,99 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 7 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,14%, до 78,70 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,19%, до 73,45 долларов за баррель.

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