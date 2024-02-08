Доллар еще подешевел на торгах 8 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,34 тенге, снизившись еще на 1,86 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 62,40 тенге (-0,50).

Нацбанк установил курс евро в евро – 486,91 тенге, рубля – 4,96 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,1-452,9 тенге, евро – по 486-489 тенге, российские рубли – по 4,87-4,97 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 8 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,34%, до 79,48 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,30%, до 74,08 долларов за баррель.