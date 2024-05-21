Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Доллар подешевел на торгах 21 мая

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 441,80 тенге, снизившись на 1,86 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 60,88 тенге (-0,40).

Нацбанк установил курс евро в 482,28 тенге, рубля – в 4,9 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441,9-443,5 тенге, евро – по 479-483 тенге, российские рубли – по 4,83-4,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,96%, до 82,91 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 0,91%, до 78,58 доллара за баррель.

Читайте также

форум, банки, инвестиции
Инвестклимат сжимается: Умут Шаяхметова рассказала, почему инвесторы могут начать уходить из Казахстана
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 мая
Занял первое место по росту ссудного портфеля
Bank RBK занял первое место по росту ссудного портфеля
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
гибель президента Ирана, глава МИД КНР
Гибель президента Ирана, глава МИД КНР прибыл в Казахстан – главное за день
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: