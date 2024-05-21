Доллар подешевел на торгах 21 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 441,80 тенге, снизившись на 1,86 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 60,88 тенге (-0,40).

Нацбанк установил курс евро в 482,28 тенге, рубля – в 4,9 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441,9-443,5 тенге, евро – по 479-483 тенге, российские рубли – по 4,83-4,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,96%, до 82,91 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 0,91%, до 78,58 доллара за баррель.