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Законодательство РК

Средняя зарплата выросла в Казахстане

Средняя зарплата выросла в Казахстане Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК сегодня, 8 февраля 2024 года, предоставили информацию о заработной плате в четвертом квартале прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, среднее значение номинальной зарплаты по Казахстану в четвертом квартале 2023 года (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) составило 393 605 тенге.

"Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 16,2%, в реальном выражении увеличение – на 5,3%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в четвертом квартале 2023 года составило 259 463 тенге. Рост среднего размера заработной платы в четвертом квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий", – говорится в сообщении.

По сравнению с соответствующим кварталом 2022 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности – 29,7%, информации и связи – 23,2%, искусства, развлечения и отдых – 20,8%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 18,6%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 18,2%.

Средняя зарплата выросла в Казахстане

Фото: gov.kz

По данным бюро, в региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года зафиксирован в Улытауской области – 23,5%, наименьший рост отмечен в Атырауской области – 6,4%.

Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов в четвертом квартале 2023 года составило 2,1 раза.

Средняя зарплата выросла в Казахстане

Фото: gov.kz

2 февраля 2024 года в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК рассказали, какие пособия и соцвыплаты получают казахстанцы, и насколько они выросли. Подробности по ссылке.

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Бюро национальной статистики Агентство по стратегическому планированию и реформам Казахстан
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