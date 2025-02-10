Средняя зарплата выросла в Казахстане: насколько и почему
Согласно статданным, медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в четвертом квартале прошлого года составило 308 717 тенге.
"Среднее значение номинальной заработной платы (без учета малых предприятий) по Республике Казахстан в четвертом квартале 2024 года составило 434 982 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 10,5%, увеличение в реальном выражении – на 1,8%. Рост среднего размера заработной платы в четвертом квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий".Бюро национальной статистики
По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях:
- информации и связи – на 32,8%;
- сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 22,7%;
- операции с недвижимым имуществом – на 20,3%.
В здравоохранении и социальном обслуживании населения среднемесячная заработная плата выросла на 7,6%, в образовании – на 5%.
Фото: stat.gov.kz
По данным бюро, в региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в четвертом квартале 2024 года по сравнению с соответствующим кварталом 2023-го сложился в:
- Алматы и Шымкенте – на 13,6%;
- Карагандинской области – на 13,2%;
- Северо-Казахстанской области – на 12,9%;
- Актюбинской области – на 12,6%.
Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов в четвертом квартале 2024 года составило 2,1 раза.
Фото: stat.gov.kz
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, кому из граждан предлагали самые высокие зарплаты на бирже труда в январе 2025-го.