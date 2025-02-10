Средняя зарплата выросла в Казахстане: насколько и почему

В Бюро национальной статистики сегодня, 10 февраля 2025 года, предоставили информацию о заработной плате казахстанцев в четвертом квартале 2024-го, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно статданным, медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в четвертом квартале прошлого года составило 308 717 тенге.

"Среднее значение номинальной заработной платы (без учета малых предприятий) по Республике Казахстан в четвертом квартале 2024 года составило 434 982 тенге . Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 10,5%, увеличение в реальном выражении – на 1,8%. Рост среднего размера заработной платы в четвертом квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий". Бюро национальной статистики

По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях:

информации и связи – на 32,8%;

сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 22,7%;

операции с недвижимым имуществом – на 20,3%.

В здравоохранении и социальном обслуживании населения среднемесячная заработная плата выросла на 7,6%, в образовании – на 5%.

Фото: stat.gov.kz

По данным бюро, в региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в четвертом квартале 2024 года по сравнению с соответствующим кварталом 2023-го сложился в:

Алматы и Шымкенте – на 13,6%;

Карагандинской области – на 13,2%;

Северо-Казахстанской области – на 12,9%;

Актюбинской области – на 12,6%.

Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов в четвертом квартале 2024 года составило 2,1 раза.

Фото: stat.gov.kz

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, кому из граждан предлагали самые высокие зарплаты на бирже труда в январе 2025-го.