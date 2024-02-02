Какие пособия и соцвыплаты получают казахстанцы

Для более 1,3 млн человек была усилена соцподдержка в рамках реализации Социального кодекса РК в 2023 году. Об этом сегодня, 2 февраля 2024 года, отчитались в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

С 1 июля 2023 года в рамках реализации Социального кодекса РК (кодекс) были повышены некоторые виды государственных пособий и долгосрочных социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на 14,5%.

"Таким образом, с учетом ранее произведенного их повышения на 8,5% рост размеров пособий и выплат в 2023 году составил 23%. Повышение коснулось 1,3 млн получателей. Кроме того, дополнительно усилены меры по предоставлению технических средств и услуг реабилитации для лиц с инвалидностью", – говорится в сообщении.

Так, с 1 июля 2023 года в среднем на 14,5% повышены размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. По состоянию на 1 января 2024 года пособия по инвалидности получили 536 083 человек на сумму 221,8 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 188 138 человек на сумму 62,1 млрд тенге.

Также в рамках реализации кодекса в среднем на 14,5% был повышен размер пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью). Его размер с 1 июля 2023 года составил 1,61 прожиточного минимума, или 65 313 тенге. Всего в 2023 году пособие получили в более 103 тыс. человек на сумму 77,3 млрд тенге.

На 14,5% было повышено государственное пособие лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы. Его получили в среднем 42 тыс. человек на сумму 31,7 млрд тенге.

Кроме того, с 1 июля 2023 года в среднем на 14,5% повышены размеры специальных государственных пособий следующим категориям граждан: лицам с инвалидностью (ЛСИ) первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности;

детям с инвалидностью до семи лет, проживающим в Байконыре и получающим пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

жертвам политических репрессий или лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;

лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

Всего в 2023 году в среднем более 106 тыс. граждан указанных категорий получили специальное государственное пособие на сумму 4,6 млрд тенге.

В рамках реализации кодекса размер пособия для матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней, имеющих звание "Мать-героиня", повышен до 7,4 месячного расчетного показателя. Всего в 2023 году пособие награжденной матери получили в среднем более 233 тыс. человек на сумму 64,2 млрд тенге.

Наряду с этим на 14,5% были индексированы выплаты из ГФСС по утрате трудоспособности (охвачено 92 тыс. получателей) и по потере кормильца (охвачено 61 тыс. семей). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

Вместе с тем с 1 января 2024 года все виды государственных пособий, а также выплаты из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца повышены на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции.

Кроме того, в рамках реализации кодекса приняты дополнительные меры социальной поддержки:

ЛСИ с диагнозом Spinabifida обеспечиваются лубрицированными катетерами одноразового использования в количестве 6 штук в день (2190 штук в год). По итогам года 79 лиц с инвалидностью смогли заказать новые виды катетеров;

для ЛСИ увеличено количество подгузников в два раза (с 2 до 4 штук в день). По итогам года 404 человека осуществили заказ;

детям с ментальными нарушениями предоставлена возможность санаторно-курортного лечения. По итогам года ею воспользовались 194 ребенка с инвалидностью.

Всего в прошлом году для лиц с инвалидностью реализовано 461 055 мероприятий по обеспечению техническими средствами и услугами реабилитации.

Также с 1 июля 2023 года местные исполнительные органы или иные юридические лица осуществляют перечисление обязательных пенсионных взносов и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, а также обязательные социальные отчисления за индивидуальных помощников, осуществляющих уход за ЛСИ первой группы, имеющих затруднение в передвижении.

Оплата услуг индивидуального помощника производится за фактическое время оказания услуг, но не более восьми часов в день. На 2024 год гарантированная стоимость составляет – 503,59 тенге в час, за 24 рабочих дня – 96 689 тенге.

Вместе с тем при назначении базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту в стаж участия в пенсионной системе засчитываются периоды, за которые осуществлялись обязательные пенсионные взносы, а также время ухода за лицом с инвалидностью первой группы.

Одним из направлений работы в рамках трансформации системы социального обслуживания, предусмотренной в кодексе, является создание домов малой вместимости (ДМВ). Так, в рамках реализации пилотного проекта по оказанию специальных социальных услуг с привлечением частного сектора в шести регионах Казахстана открыты дома малой вместимости для детей с инвалидностью: в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях, Астане и Шымкенте.

В рамках реализации кодекса с 15 декабря 2023 года запущен пилотный проект по созданию парков технических средств реабилитации (ТСР) в четырех регионах: Абайская, Павлодарская, Кызылординская области и Шымкенте, где в рамках первого этапа участвуют дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В этих же регионах совместно с общественным фондом "Қазақстан халқына" будет реализован проект "Домашняя реабилитация". Основная цель проекта – улучшение качества жизни детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата через непрерывную реабилитацию и индивидуальный подбор инновационных ТСР.

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