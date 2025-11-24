Половина денег Казахстана "крутится" в Алматы

За девять месяцев 2025 года объем безналичных транзакций в Казахстане достиг 135,2 трлн тенге, превышая ВВП страны на 36%, сообщает Zakon.kz.

Аналитический центр Аcсоциации финансистов Казахстана (АФК) фиксирует историческую смену приоритетов в методах оплаты: QR-коды впервые обошли по оборотам традиционные POS-терминалы.

Рынок безнала растет двузначными темпами

Показатель в 135,2 трлн тенге оказался на 15,5% выше итогов аналогичного периода прошлого года. При текущем среднемесячном объеме транзакций в 15 трлн тенге аналитики прогнозируют, что по итогам года общая сумма достигнет 180 трлн тенге.

"Это эквивалентно 136% от объема ВВП за этот же период, что свидетельствует о высокой степени монетизации экономики и глубокой интеграции безналичных инструментов в повседневную жизнь". АФК

QR-коды вытесняют терминалы

В 2025 году произошла заметная диверсификация платежных привычек. Доминирование интернет-платежей немного ослабло (доля снизилась с 80,5% до 75,3%), уступив место более контактным методам оплаты.

Ключевой тренд – победа QR-технологий над классическим пластиком в торговых точках.

QR-оплаты: рост доли с 9,9% до 12,8%. В деньгах это 14,0 трлн тенге.

POS-терминалы: рост доли с 9,6% до 11,8%. В деньгах это 12,9 трлн тенге.

Обороты через QR превысили показатели терминалов на 8,2%. Эксперты АФК объясняют это простотой технологии, минимальными издержками для бизнеса и ожиданием внедрения единого QR-кода, который окончательно закрепит этот стандарт.

Разрыв между безналом и кэшем колоссален: на каждые снятые 100 тенге приходится 670 тенге безналичных операций.

Теневой сектор держит оборону

Несмотря на цифровой бум, спрос на наличные остается устойчивым. Объем операций по обналичиванию через банкоматы вырос на 9,2%, составив 20,1 трлн тенге.

"Объем операций обналичивания через банкоматы составил 20,1 трлн тенге (+9,2% г/г), что демонстрирует сохранение высокого спроса на наличные деньги и наличие теневого сектора на уровне 16,7% к ВВП". АФК

Инфляция раздувает чеки

Средний чек одной транзакции демонстрирует рост, который, однако, коррелирует с инфляционными процессами, а не с реальным ростом благосостояния.

Безналичная оплата: средний чек вырос с 12,7 до 13,3 тысячи тенге (+4,7%).

Снятие наличных: средний чек вырос со 102,8 до 115,8 тысячи тенге (+12,7%).

Учитывая инфляцию в 12,9%, увеличение сумм в чеках отражает скорее рост цен, чем покупательной способности.

Фото: АФК

Мегаполисы против регионов

География платежей остается неравномерной. Почти две трети всех безналичных денег страны вращаются в трех городах:

Алматы – 50,8%.

Астана – 9,0%.

Шымкент – 6,2%.

Как видим, больше половины всех безналичных денег Казахстана вращаются в Алматы.

Тем не менее цифровой разрыв сокращается. Наибольший прирост безналичных оплат зафиксирован в Акмолинской, области Жетысу и Туркестанской областях. Разница в уровне проникновения технологий между регионами за год снизилась с 20,9 до 19,1 процентного пункта.

Дальнейшее развитие рынка АФК связывает с инфраструктурными проектами: внедрением единого QR, цифрового тенге в бюджетных процессах и развитием открытых API.



Ранее мы попытались ответить на вопрос: уйдут ли казахстанцы в "черный нал" после введения проверок мобильных переводов.