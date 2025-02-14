Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 497,88 тенге, евро – 518,59 тенге, рубля – 5,44 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 524 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 495,5 тенге, продажи – 500,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 517,5 тенге, продажи – 522,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,35 тенге, продажи – 5,51 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 498 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 518 тенге, продажи – 523 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,5 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.