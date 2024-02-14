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Срок накопления средств ЕПВ на депозитах хотят увеличить с трех до восьми лет

Срок накопления средств на депозитах хотят увеличить с 3 до 8 лет Фото: Zakon.kz
Министерство промышленности и строительства подготовило изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий предлагается внести изменения в части увеличения срока хранения денежных средств на депозитах АО "Отбасы банк" с трех до восьми лет, чтобы у казахстанцев была возможность накопить достаточную сумму для оформления жилищного займа, так как средний срок для накопления необходимого первоначального взноса для получения жилищного займа составляет 6 лет.

Кроме этого, предлагается дать возможность супругам уступать депозиты АО "Отбасы банк", пополненные средствами из ЕПВ друг другу.

Так, в дополнении говорится, что в случае расторжения договора о жилищных строительных сбережениях, уступки прав по договору о жилищных строительных сбережениях (за исключением уступки супругу (-е)), сумма единовременной пенсионной выплаты подлежит возврату на специальный счет получателя/заявителя в течение 20 рабочих дней со дня их поступления.

В случае неиспользования средств в срок установленный настоящим пунктом, единовременные пенсионные выплаты подлежат возврату в ЕНПФ. 

В случае смерти вкладчика по договору о жилищных строительных сбережениях сумма единовременной пенсионной выплаты подлежит возврату на счет в ЕНПФ в течение трех рабочих дней.

Также предлагается при расторжении договора с АО "Отбасы банк" о жилищных строительных сбережениях предусмотреть возможность возвращения пополненной суммы с ЕПВ на специальный счет получателя, который в течение 20 рабочих дней сможет использовать данные средства на улучшение жилищных условий или направить их на лечение.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 февраля.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство промышленности и строительства Казахстан
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