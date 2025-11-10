#Народный юрист
Право

В Казахстане планируют использовать пенсионные накопления для выплаты ипотеки

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 09:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство промышленности и строительства подготовило поправки в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается:

  • для приведения в соответствие с редакцией нового Налогового кодекса РК, положения которого предусматривают освобождение от удержания у физических лиц – резидентов РК индивидуального подоходного налога с дохода в виде пенсионных выплат из ЕНПФ;
  • для уменьшения долговой нагрузки перед банками погашение основного долга, либо снижение ежемесячного платежа, либо сокращение срока кредита по ипотечному жилищному займу.

Как поясняется, проект направлен на установление эффективных норм для использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством республики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 ноября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
