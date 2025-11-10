В Казахстане планируют использовать пенсионные накопления для выплаты ипотеки

Министерство промышленности и строительства подготовило поправки в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается:

для приведения в соответствие с редакцией нового Налогового кодекса РК, положения которого предусматривают освобождение от удержания у физических лиц – резидентов РК индивидуального подоходного налога с дохода в виде пенсионных выплат из ЕНПФ;

для уменьшения долговой нагрузки перед банками погашение основного долга, либо снижение ежемесячного платежа, либо сокращение срока кредита по ипотечному жилищному займу.

Как поясняется, проект направлен на установление эффективных норм для использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством республики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 ноября.