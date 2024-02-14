Анализ торговли между Казахстаном и Китаем: прогноз показывает тренд на увеличение

Казахстанско-китайские отношения укрепляются. Zakon.kz провел свой анализ торговли между Казахстаном и Китаем и выяснил, что показатели по товарообороту между двумя странами демонстрируют укрепление торговых связей в настоящем и рост в дальнейшем, подробнее – в материале.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в прошлом году в тройку основных партнеров Казахстана по импорту сырья и товаров вошли: Россия (26,8%), Китай (25,6%), Германия (5,3%). По экспорту – Италия (18,7%), Китай (18,7%), Россия (12,5%).

Товарооборот между РК и КНР увеличился на 30 процентов

При этом товарооборот между Казахстаном и Китаем увеличился на 30% по сравнению с 2022 годом и достиг 31,4 млрд долларов. Экспорт вырос на 34,7%, до 19,8 млн тонн, или 14,7 млрд долларов. Импорт вырос на 44,8%, до 3,9 млн тонн (на 16,7 млрд долларов).

Китай увеличил в Казахстан поставки автомобилей – 61,4 тыс. ед. (+4 раза), компьютеров и ноутбуков – 6 млн ед. (+1,8 раза), пластмассы и пластмассовые изделия – 314 тыс. тонн (+ 8,4%) и пр.

Казахстан в свою очередь увеличил в Китай поставки нефти – 5,7 млн тонн (+7,5%), нефтяного газа – 5,8 млрд куб. м (+15,5%), урана – 10,4 тыс. тонн (+42,7%) и ферросплавов – 621,9 тыс. тонн (+6,7%), руды и концентратов – 8,6 млн тонн (+30,5%), семян масличных культур (подсолнечника, льна) – 631,3 тыс. тонн (+1,5 раза) и пр.

Не так давно Министерство сельского хозяйства РК приняло решение о снятии ограничений на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана в Китай с 7 февраля 2024 года. Это решение расширяет возможности для казахстанского бизнеса по увеличению масштабов торговли сельскохозяйственной продукцией и, соответственно, открывает перспективы перед отечественными фермерами. Также подобные события, шаг за шагом, сначала ведут к эпизодическим торговым контактам, которые со временем могут перерасти в постоянные и устойчивые отношения, что чрезвычайно важно для нашей экономики.

Учитывая тот факт, что у Казахстана количество торговых путей ограничено, сказывается отсутствие выхода к открытому морю, важен каждый деловой контакт, особенно с такой страной, как Китай.

КНР – самая крупная экономика мира, к тому же является соседом РК с протяженностью границ около 1780 км. Страна обладает большим и емким рынком с численностью населения около 1,4 млрд человек.

Китаю и Казахстану есть что предложить друг-другу. Китай покупает в основном природные богатства, а Казахстан является постоянным покупателем большого перечня товаров, начиная от продуктов потребления и заканчивая средствами производства для бизнеса. Развитие товарооборота между двумя государствами выглядит следующим образом:

По данным Бюро нацстатистики

Товарооборот между странами за наблюдаемый период в денежном выражении утроился: с 8 млрд долларов до 24 млрд долларов США. Линия прогноза (пунктиром) показывает дальнейший тренд на увеличение товарооборота, конечно, если будут соблюдаться благоприятные условия.

Что касается доли торговли с Китаем в структуре товарооборота Казахстана, то здесь можно отметить, что китайские производители действуют довольно агрессивно.

По данным Бюро нацстатистики

За наблюдаемый период данные рисунка демонстрируют увеличение доли Китая в структуре товарооборота Казахстана с 13% до 18%, или на 5%.

Можно сделать вывод, что китайские производители в конкурентной борьбе заместили 5% продукции производителей других стран. При этом линия тренда указывает на продолжение увеличения доли.

По структуре товарооборота Казахстана с Китаем (экспорт и импорт) можно заметить, что экспорт казахстанских товаров в Китай увеличился с 4,23 до 13,06 млрд долларов США, а импорт китайских товаров вырос с 3,67 до 11,14 млрд долларов США.

По данным Бюро нацстатистики

Баланса между экспортом и импортом не наблюдается, т.е. казахстанская сторона отправляет товаров в денежном выражении значительно больше, чем получает.

Если говорить об изменениях в удельном весе доли Китая в структуре экспорта и импорта Казахстана, то здесь складывается довольно интересная картина.

По данным Бюро нацстатистики

Исходя из данных Бюро нацстатистики, выстроенный нами график показывает, что за наблюдаемый период вес Китая в общем объеме импорта Казахстана увеличился почти на 6%, с 14,5 до 21,9%, т.е. в 2016 году РК в совокупном импорте покупала каждый 7 товар у китайских производителей. А уже в 2022 году ситуация меняется: теперь уже покупается каждый 5 товар.

Что касается экспорта, то увеличение составило 4%, с 11,5 до 15,4%, т.е. в общей структуре казахстанского экспорта нарастают объемы торговли с Китаем. Это означает, что китайская экономика постепенно потребляет все больше казахстанских товаров.

Таким образом, показатели по товарообороту между двумя странами демонстрируют укрепление торговых связей. Происходит взаимопроникновение экономик, другими словами, они срастаются.

Для развития товарооборота важна стабильность в экономике и темп его развития – чем стабильнее экономика и быстрее ее рост, тем более привлекательнее торговля.

Как растет экономика Китая

Экономика КНР характеризуется стабильным экономическим ростом, развивается хорошими темпами со средним значением роста ВВП за последние 20 лет (2001-2021гг) – 8,66%.

Источник: Data commons

Стабильность роста экономики Китая имеет значение и для Казахстана, так как гарантирует потребность КНР в наших ресурсах. На данном графике слабо заметны изменения показателя экономического роста вследствие мирового финансового кризиса 2007-2009 гг., мирового экономического кризиса 2014-2016 гг., хотя наблюдается некоторое замедление с 2010 по 2019 год (с 10,64% до 5,95%), и лишь пандемия коронавируса в 2020 году снизила величину ВВП до 2,24%, который затем в 2021 году восстановился до 8,4%.

Как растет экономика Казахстана

Экономика Казахстана сильно зависит от конъюнктуры рынка, что подтверждается пережитыми экономическими кризисами, и это заметно на графике, выстроенном на основе статданных.

Источник: Data commons

Падение ВВП до отрицательных величин в 90-е годы (вследствие развала СССР и последовавшей деиндустриализации), затем мировой финансовый кризис 2007-2009 годов, мировой экономический кризис 2014-2016 годов сильно сказались (с отрицательной динамикой) на экономическом росте страны. Завершает картину провал ВВП 2020 года, который произошел, скорее всего, из-за пандемии коронавируса.

Также можно отметить, что в последние годы показатели ВВП в Казахстане не превышают 5%, а среднее значение показателя экономического роста за 20 лет – 5,34%, т.е. меньше аналогичного китайского показателя на 3%.

Если сравнивать средние показатели экономического роста обеих стран, то получается, что китайская экономика каждый год прибавляет 8,66%, а казахстанская – 5,34%, следовательно, торговать с Китаем становится все выгоднее в силу увеличения масштаба.

Подводя итог, следует отметить, что, во-первых, товарооборот Казахстана с Китаем, согласно данным и трендовому прогнозу, будет расти и развиваться с каждым годом. Во-вторых, развитие Китая в экономическом плане более стабильно и менее подвержено экономическим кризисам, чем Казахстана. Это видно по исследованию показателей экономического роста последних десятилетий. Следовательно, казахстанской стороне необходимо развивать с Китаем экономические связи, наращивать товарооборот, что позволит менее болезненно переносить экономические кризисы. Кроме этого, необходимо изучать китайский опыт управления экономикой, чтобы внедрять в экономику Казахстана лучшее.

Наконец, в-третьих, следует считать удачным для товарооборота двух стран географическую близость; богатые природные ископаемые Казахстана и высокую потребность в них у Китая; благоприятные природные условия в Казахстане для развития сельского хозяйства и огромный китайский рынок сбыта сельхозпродуктов.