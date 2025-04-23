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Финансы

Оборот внешней торговли услугами в Казахстане достиг исторического максимума – обзор

внешняя торговля, услуги, экспорт, импорт, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:48 Фото: freepik
Сектор внешней торговли услугами в Казахстане показал рост, достигнув рекордных показателей. Подробнее о том, какие сферы лидируют по экспорту и импорту – в материале Zakon.kz.

Оборот внешней торговли услугами РК за 2024 год увеличился на 8,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 24,9 млрд долларов, что стало историческим максимумом, сообщили в аналитическом центре АФК.

Основной вклад обеспечил экспорт, выросший на 10,8% (до 11,8 млрд долларов), тогда как импорт увеличился менее выражено – на 6% (до 13,0 млрд долларов). В результате отрицательное сальдо по услугам сократилось до 1,2 млрд долларов, что на 25,6% ниже, чем в 2023 году.

"Наиболее значимыми направлениями экспорта остались транспортные услуги (47% экспорта), поездки (21%) и финансовые услуги (8%). В частности, экспорт финансовых и страховых услуг увеличился на 123,9 млн долларов (+12%) по сравнению с 2023 годом и составил 1,2 млрд". АФК

В структуре импорта продолжает доминировать сегмент поездок, транспортных и торговых услуг, а также профессиональных и консультационных услуг, доля которых совокупно составила более 74% импорта.

Отмечается, что рост импорта услуг, связанных с поездками (+521 млн долларов), может свидетельствовать об увеличении выездного туризма, росте деловой и образовательной мобильности. Дополнительным фактором могло стать расширение географии авиасообщений и рост расходов за рубежом на фоне недостаточного развития инфраструктуры и качества внутреннего туризма.

Фото: АФК

Динамика экспорта по видам услуг показывает устойчивый рост по основным категориям: сфера культуры и отдыха (+25%), телекоммуникации (+20%) и финансовые услуги (+13%).

По данным аналитиков, это может быть связано с расширением внешнеэкономической активности казахстанских компаний в сфере цифровой и креативной индустрий, а также увеличением притока иностранных туристов и деловых поездок в Казахстан. Так, в 2024 году страну посетили 1,3 млн иностранных граждан, что на 19% больше, чем в 2023 году.

В то же время импорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг сократился на 20% или на 151,6 млн долларов, а объем транспортных услуг – на 3,8% (−131,4 млн долларов), что может быть связано как с оптимизацией логистических цепочек, так и с корректировкой внешнеторговой активности.

"Таким образом, сектор услуг Казахстана в 2024 году продемонстрировал положительную динамику, достигнув рекордных показателей по обороту и экспорту, что отражает рост конкурентоспособности казахстанских компаний и усиление их позиций в высококонкурентных сегментах, таких как финансы, ИКТ и культурные услуги".АФК

Вместе с тем, сохраняются структурные вызовы на стороне импорта, включая доминирование туристических поездок за рубеж. Это подтверждает необходимость развития курортных зон внутри страны и повышения привлекательности внутреннего туризма, полагают в АФК.

В обзоре подчеркивается, что сектор услуг становится относительно новым направлением, где Казахстан способен наращивать экспортный потенциал в условиях значительного усиления глобальных ограничений на движение товаров. Это делает сектор услуг одним из немногих направлений, обладающих потенциалом устойчивого роста и экспорта на фоне неустойчивости спроса на сырьевые товары и высокой волатильности их цен.

В то же время, необходимы инвестиции в курортную инфраструктуру, повышение квалификации специалистов и расширение различных стимулирующих мер поддержки. При условии реализации этих шагов сектор услуг может выступить дополнительной основой для устойчивого экономического роста и повышения международной конкурентоспособности Казахстана в 2025 году и в будущем.

Ранее, Zakon.kz сообщал, что в Казахстане разработали законопроект об инвестиционных фондах.

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Ольга Кудряшова
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