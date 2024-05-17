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Курсы валют на выходные дни: 18 и 19 мая

Евро и тенге, обмен валют, деньги, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:10 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 443,57 тенге, поднявшись на 1,55 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро поднялся до 481,75 тенге (+0,42).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,88 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах подрос и составил 61,31 тенге (+0,17).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,9-446,5 тенге, евро – по 480,5-484,5 тенге, российские рубли – по 4,87-4,95 тенге.

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