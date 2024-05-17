Курсы валют на выходные дни: 18 и 19 мая

Средневзвешенный курс евро поднялся до 481,75 тенге (+0,42).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,88 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах подрос и составил 61,31 тенге (+0,17).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,9-446,5 тенге, евро – по 480,5-484,5 тенге, российские рубли – по 4,87-4,95 тенге.

