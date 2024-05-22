Как закрепить повышенную доходность по депозитам. Что предлагают топ-5 БВУ по объему вкладов физлиц

К концу 2023 года совокупный объем депозитов физических лиц составил рекордные 20,4 трлн тенге. Популярностью пользовались как несрочные, так и сберегательные вклады, что свидетельствует о постепенном формировании культуры сбережения.

В результате, по данным Казахстанского фонда гарантирования, за год сберегательные вклады выросли на 43,9%, а несрочные – на 23,1%.



Физлица выбирают несрочные депозиты за постоянный доступ к деньгам, а сберегательные – за высокие ставки и повышенную сумму гарантирования.



"Вкладчики стали более осознанно подходить к планированию сбережений и их распределению по видам депозитов в зависимости от своих персональных целей: создание ликвидной подушки безопасности или долгосрочное вложение средств для получения максимального дохода", - рассказали в КФГД.

Тенденция уменьшения вознаграждения по вкладам наметилась со второго полугодия 2023 года после снижения базовой ставки Национального банка. Эксперты и банкиры полагают, что этот тренд продолжится. На это указывают и предлагаемые банками проценты по депозитам, в частности, по вкладам на длительный срок они предлагают более низкую доходность, ожидая снижение ставок в перспективе. Поэтому сегодня – отличный период для того, чтобы зафиксировать высокую доходность по депозитам на ближайший год и полгода.

Как показывают данные Нацбанка, наибольший объем вкладов или почти 15 трлн тенге физлица хранят в пяти коммерческих банках: Halyk Bank, Kaspi Bank, Банк ЦентрКредит, Евразийский банк и ForteBank. Изучив сайты этих банков, выяснили, какие условия предлагают эти топ-5 БВУ по объему розничных вкладов, можно ли зафиксировать высокие ставки по тенговым вкладам на год и полгода.

Свободно пользоваться деньгами и копить

Чтобы закрепить повышенную ставку на ближайшие 12-13 месяцев и пользоваться средствами в любое удобное время, стоит рассмотреть несрочный депозит. Он позволяет снимать и пополнять в любой момент, а значит иметь постоянный доступ к деньгам.

Все пять банков предлагают такие депозиты в национальной валюте с минимальной суммой открытия от 1 000 тенге, но с разными ставками.

В Евразийском банке можно открыть "Turbo депозит" на 13 месяцев с номинальной ставкой 13,8% (ГЭСВ 14,8%). Вклад предусматривает ежедневную капитализацию, что позволяет получать проценты каждый день, а значит копить больше.

Открыв онлайн депозит "Чемпион" в БЦК на 13 месяцев номинальная ставка составит 13,4% (ГЭСВ 14,3%), в отделениях номинальная ставка будет ниже – 12,55% (ГЭСВ –13,3%). По вкладу предусмотрена ежемесячная выплата вознаграждения.

У Halyk есть депозит "Универсальный" с номинальной ставкой 13% (ГЭСВ до 14%) на 12 месяцев, имеется ежемесячная капитализация.

Годовой депозит с возможностью снятия и пополнения в ForteBank можно открыть по номинальной ставке 13,2% (ГЭСВ - 14%), капитализация ежемесячная.

У Kaspi единственный депозит, номинальная ставка по нему на год составляет 13,2% (ГЭСВ – 14%), капитализация ежемесячная.

Получить повышенный доход за полгода

Сберегательные депозиты подойдут тем, кто хочет получить максимальный доход. Но стоит помнить, что по ним предусмотрены строгие ограничения по досрочному изъятию и пополнению. Однако повышенное вознаграждение делает их довольно привлекательными, особенно на короткий срок.

Из оцениваемых пяти банков такие вклады на полгода в тенге имеются у трех: Евразийского банка, Halyk Bank, БЦК. У них разные минимальные суммы, проценты, но все предлагают ежемесячную капитализацию.

В Евразийском банке можно открыть "Turbo Deposit накопительный" от 15 000 тенге. В настоящее время номинальная ставка составляет 16,09% (ГЭСВ – 17,2%) на полгода. Если депозит превышает 10 млн тенге ставка составит 16,53% (ГЭСВ – 17,7%).

От 15 000 тенге можно открыть и депозит "Максимальный" в Halyk Bank, номинальная ставка по нему составит 15,55% (ГЭСВ – 17%) на 6 месяцев.

В БЦК сберегательный депозит "Рахмет" предполагает минимальную сумму от 500 000 тенге. Номинальная ставка при удаленном открытии составит 14% (ГЭСВ 14,9%), через отделения – 13,1% (ГЭСВ – 13,9%).

Поскольку сегодня все депозиты (кроме исламских банков) до определенной суммы гарантированы КФГД, можно выбрать банки, которые предлагают выгодные условия и имеют крепкие финансовые показатели. При этом депозиты можно открыть онлайн и начать копить сразу, зафиксировав высокую доходность.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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