Банковские вклады казахстанцев увеличились на 11%

С начала 2023 года объем банковских вкладов физлиц в Казахстане вырос на 10,8%. К концу октября он составил 18,8 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Finprom.kz 19 декабря, с начала года объем вкладов физлиц в банках Казахстана вырос на 1,8 трлн тенге. Из 21 банка в 18 увеличились вклады населения. Рост показателя год к году – еще внушительнее.

"В целом динамика объема вкладов физлиц из года в год остается положительной, что говорит о востребованности депозитов и увеличении доверия к банкам со стороны населения. Так, за год объем вкладов вырос сразу на 24%", – пишет Finprom.kz.





Инфографика Finprom.kz

Подавляющую часть вкладов в казахстанских банках составляют срочные депозиты – 76,4%. На втором месте сберегательные депозиты (7,7%). На третьем – текущие счета (15,6%). Незначительную долю в общем объеме составляют вклады до востребования (0,3%) и условные вклады (0,02%).



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