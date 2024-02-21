Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 21 февраля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,94 тенге, евро – 489,04 тенге, рубля – 4,9 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 450 тенге, продажи – 454 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,86 тенге, продажи – 4,92 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 451,3 тенге, продажи – 453,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 492,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,93 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 452 тенге, продажи – 454 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 490 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,97 тенге. Читайте также Иностранец получил тюремный срок за неуплату почти 1,4 млрд тенге налогов в Актобе

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