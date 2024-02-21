Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,94 тенге, евро – 489,04 тенге, рубля – 4,9 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 450 тенге, продажи – 454 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,86 тенге, продажи – 4,92 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 451,3 тенге, продажи – 453,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 492,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,93 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 452 тенге, продажи – 454 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,97 тенге.