Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 499,76 тенге, евро – 521,7 тенге, рубля – 5,63 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 530 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,54 тенге, продажи – 5,7 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 502,5 тенге, продажи – 506,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 526 тенге, продажи – 531 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,55 тенге, продажи – 5,69 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 529 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,55 тенге, продажи – 5,65 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.