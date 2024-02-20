Какие изменения произошли в работе правительства

Правительство постановлением от 14 февраля 2024 года внесло изменения и дополнения в "Регламент Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Поправками изменен порядок проведения совещаний.

Совещания проводятся под руководством премьер-министра или его заместителей в соответствии с распределением между ними обязанностей:

при наличии прямого поручения президента и (или) руководителя Администрации;

в случае возникновения угроз общественной, военной, политической, экономической, информационной и экологической безопасности;

при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, дестабилизации ситуации в целом в стране или отдельных регионах, угрозе террористической атаки или распространения эпидемиологических заболеваний;

в иных случаях по поручениям премьер-министра или его заместителей.

Добавлено новое основание назначения совещаний – при необходимости межведомственной координации деятельности центральных и местных государственных органов, урегулирования непреодолимых разногласий по вопросам концептуального характера и финансового обеспечения.

В этом случае совещание проводится при соблюдении следующих условий:

до обращения в Аппарат правительства государственными органами приняты все установленные действующим законодательством меры по урегулированию разногласий;

при обращении в Аппарат правительства прикладывается протокол разногласий;

одной из сторон спора должен быть государственный орган, входящий в состав правительства.

После поступления обращения в Аппарат правительства ответственным структурным подразделением совместно с курирующим заместителем руководителя Аппарата правительства по результатам его рассмотрения с приглашением заинтересованных государственных органов принимается решение о необходимости/отсутствии необходимости проведения совещания под председательством премьер-министра или его заместителей, или руководителя Аппарата правительства.

Решения, принятые по итогам совещания, оформляются протоколом, который подписывает премьер-министром или его заместители, или руководитель Аппарата правительства. Такие решения обязательны для исполнения всеми заинтересованными государственными органами.

Изменен порядок разработки проектов постановлений правительства

Проекты, содержащие государственные секреты, согласовываются и вносятся в Аппарат правительства в бумажном виде. Проекты, содержащие служебную информацию ограниченного распространения, согласовываются и вносятся в Аппарат правительства в бумажном виде только в исключительных случаях при отсутствии возможности передачи в электронном формате по системе электронного документооборота (СЭД).

К проектам постановлений правительства по вопросам заключения, выполнения, изменения и прекращения международных договоров РК помимо прочих документов теперь также будут прилагать план заключения международных договоров РК на текущий год (в электронной форме).

По-новому будут принимать проекты, содержащие информацию ограниченного доступа. В частности, говорится, что проекты принимаются Аппаратом правительства ежедневно в будние дни с 9.00 до 18.00 часов в электронном формате посредством ИССП, проекты, содержащие информацию ограниченного распространения, - посредством СЭД, в бумажном виде только в исключительных случаях при отсутствии возможности передачи в электронном формате через систему электронного документооборота. Проекты, содержащие государственные секреты, принимаются на бумажных носителях с полистным парафированием с листом согласования и на электронном носителе (CD-диск) с 9.00 до 17.00 часов.

Что изменилось в процедуре проведения презентации проектов законов

Презентация проектов законов, заключений правительства и документов Системы государственного планирования проводится, как правило, не менее чем за 1 день до заседания правительства и осуществляется с целью рассмотрения и обсуждения основных положений проектов, определения их соответствия проводимой государственной политике в регулируемых проектом сферах, а также для последующего их вынесения на заседание правительства.

Презентации подлежат проекты законов, разработанные во исполнение Плана законопроектных работ Правительства, Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений по реализации ежегодных посланий президента народу Казахстана, а также поручений президента, премьер-министра, Администрации президента и правительства.

Также подлежат обязательной презентации:

проекты заключений правительства по законопроектам, инициированным депутатами Парламента;

проекты заключений правительства по поправкам депутатов Парламента по законопроектам, находящимся на рассмотрении палат Парламента;

согласованные позиции государственных органов по поправкам, инициируемым по поручению президента и премьер-министра в ходе рассмотрения законопроекта в Парламенте.

Государственные органы-разработчики проектов посредством официальной электронной почты в течение 1 рабочего дня после получения поручения о проведении презентации представляют в структурное подразделение Аппарата правительства, инициировавшее презентацию проекта, следующие материалы:

краткую информацию по основным положениям проекта и предполагаемым социально-экономическим и (или) правовым последствиям в случае принятия проекта объемом не более 3 листов через одинарный интервал и размером шрифта 14 Times New Roman в формате электронного документа (docx, xlsx, pdf);

слайды по проекту (цветные слайды объемом не более 10 мегабайт и размером шрифта не менее 20, соответствующие формату отображения визуальной информации 16:9);

список лиц, приглашаемых на презентацию проекта.

При этом структурное подразделение Аппарата правительства обеспечивает:

проверку материалов на полноту, достоверность и качество;

последующую своевременную передачу в структурное подразделение, ответственное за проведение презентации.

Структурное подразделение Аппарата правительства, ответственное за проведение презентации, на основе предложений структурных подразделений обеспечивает свод и подготовку материалов к презентации (повестка дня, порядок ведения, список участников). Ответственное структурное подразделение, инициировавшее презентацию, обеспечивает участие приглашенных лиц.

Как изменился порядок работы правительства с входящей и исходящей корреспонденцией

При внесении инициативных писем в Аппарат правительства государственные органы и организации в обязательном порядке указывают обоснования внесения документов со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты.

Проекты ответов премьер-министра и правительства вносятся в Аппарат правительства сопроводительным письмом, в котором обязательно приводится ссылка на номер, дату и конкретный пункт поручения, его содержание либо указывается инициативный порядок его подготовки. При необходимости структурные подразделения Аппарата правительства могут в рабочем порядке запросить соответствующие проекты ответов для предварительного согласования.

Служебная электронная почта используется центральными и местными исполнительными органами, а также теперь и субъектами квазигосударственного сектора в качестве официального средства коммуникации и обмена информацией.

Уточнен перечень документации, которая не подлежат приему в Аппарат правительства. В частности, в нее включили ответы на неконтрольные поручения. А также внесли уточнение, что письма с просьбой о выделении денежных средств из республиканского бюджета или резерва правительства после отрицательного заключения министерства финансов принимаются на основании устного поручения премьер-министра или его заместителей, или руководителя Аппарата правительства.

Как изменилась процедура контроля за исполнением актов и поручений президента

Контроль осуществляется путем:

проактивного подхода посредством проведения периодического мониторинга исполнения поручений в целях недопущения отклонений от плановых показателей, в том числе через проектное управление, онлайн-сервисы, видеосервисы, и мониторинга данных, размещенных в информационных системах, социальных сетях и других цифровых источниках;

истребования необходимой информации, в том числе с использованием служебной электронной почты, базы информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet" и иных государственных объектов информатизации;

заслушивания и обсуждения отчетов и докладов об исполнении;

ревизии и иных форм документальной проверки;

проверки с выездом на место;

других, не противоречащих законодательству РК способов.

Контроль за исполнением актов и поручений президента, переданных на контроль правительства и государственных органов (за исключением государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту), осуществляется Аппаратом правительства.

При этом контроль за исполнением соответствующих актов и поручений президента осуществляет Аппарат Правительства посредством мониторинга поручений.

Сводный отчет по переданным на контроль правительства актам и поручениям по итогам года вносится в Администрацию президента за подписью заместителя премьер-министра или руководителя Аппарата правительства в зависимости от курируемых направлений и по структуре должен состоять из поручений в сферах, курируемых министерствами, входящими в структуру правительства.

Аппарат правительства при необходимости может принять решение об установлении промежуточного срока контроля с официальным информированием на периодической основе (ежемесячно, ежеквартально или на полугодовой, годовой основе).

Промежуточные отчеты могут вноситься в Аппарат правительства за подписью заместителей первых руководителей государственных органов, за исключением писем, направляемых в адрес премьер-министра. При этом в сопроводительном письме необходимо указывать, что информация согласована с первым руководителем.

В случае, если в поручении не установлены промежуточные сроки информирования Аппарата Правительства, то мониторинг и контроль хода его исполнения осуществляются на уровне структурных подразделений Аппарата правительства в рабочем порядке, в том числе путем обмена информацией посредством официальной электронной почты, применения соответствующего функционала информационных систем, проведения заслушивания и проверок.

При наличии рисков некачественного, несвоевременного исполнения и иных существенных проблем неисполнения поручений руководители государственных органов заблаговременно информируют и вносят соответствующие предложения премьер-министру или его заместителям.

Мониторинг и контроль хода исполнения отдельных поручений осуществляются без применения формата постоянной периодической отчетности, в том числе по вопросам:

строительства и ввода в эксплуатацию объектов строительства, сооружений монументального искусства или их реконструкции (ремонта) посредством инспекционных выездов, а также в режиме онлайн-дистанционного контроля с применением возможностей функционалов систем удаленного мониторинга, в том числе подключения видеонаблюдения, предоставления фото- и видеосъемок.

При этом предоставление фото- и видеосъемок по данным объектам, а также видеонаблюдение обеспечиваются государственным органом-исполнителем с возможностью доступа к нему ответственных сотрудников Аппарата правительства;

цифровизации посредством презентации функционала тестовой или введенной в опытную эксплуатацию информационной системы, иных объектов информатизации, а также возможностью предоставления права доступа к введенной в промышленную эксплуатацию информационной системы;

принятия законодательных поправок или нового законодательного акта посредством запроса в рабочем порядке у ответственных государственных органов информации о ходе реализации законодательных поручений, мониторинга состояния законодательного процесса в Парламенте, а также использования информационной системы законотворческого процесса;

проведения общественно значимых, юбилейных и международных мероприятий, присвоения наименования улицам и объектам государственной собственности посредством рабочего контроля хода организации мероприятия и контроля результата по факту проведения мероприятия, подтвержденного участием президента, руководства Администрации президента, правительства, ответственных сотрудников Администрации президента или Аппарата правительства или освещением мероприятия, факта присвоения наименования улицам и объектам государственной собственности в средствах массовой информации;

своевременной реализацией законодательных актов, в том числе разработкой и принятием подзаконных актов, посредством анализа информации, размещенной на общедоступном государственном объекте информатизации.

Расширен перечень поручений, которые берутся на контроль. Сюда добавлены:

поручения, связанные с выработкой и реализацией новых подходов в стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики, а также направленные на решение системных проблем в отраслях управления;

поручения, требующие внесения изменений и дополнений в законодательные акты или принятия нового кодекса или закона;

поручения, связанные с реализацией крупных значимых индустриально-промышленных, социальных и иных проектов;

иные значимые поручения в соответствии с решением президента или руководства Администрации президента;

поручения президента и Администрации президента, переданные на контроль правительства и государственных органов в установленном законодательством порядке.

Сводная отчетная информация по поручениям, переданным на контроль правительства, формируется министерством национальной экономики.

Государственные органы представляют в МНЭ к 31 января, следующего за отчетным годом, информацию по исполнению указанных поручений.

МНЭ к 10 февраля, следующего за отчетным годом, вносит в Аппарат правительства сводную отчетную информацию по исполнению переданных на контроль правительства актов и поручений (либо пунктов поручений) президента. Сводная отчетная информация в Администрацию президента вносится Аппаратом правительства к 31 марта, следующего за отчетным годом.

Проверка результатов исполнения поручений президента

Также в главу 6 Регламента добавлен новый параграф, который регламентирует порядок проведения Аппаратом правительства проверок хода реализации и конечных результатов исполнения поручений президента и его Администрации, правительства, премьер-министра и его заместителей.

Контроль хода реализации и конечных результатов исполнения поручений может осуществляться Аппаратом правительства путем проведения плановых или внеплановых проверок с посещением объекта проверки.

Плановые проверки проводятся согласно утвержденному графику проверок государственных органов и организаций.

Внеплановые проверки проводятся в рамках инспекционных и тематических выездов региональных инспекторов, а также сотрудников структурных подразделений Аппарата правительства.

Проверка проводится посредством:

истребования необходимой информации (документы на бумажных и электронных носителях, в том числе размещенные на объектах информатизации), а также вызова должностных лиц объекта проверки с целью получения информации;

обеспечения доступа к автоматизированным базам данных (информационным системам);

ревизии и иных форм документальной проверки;

других, не противоречащих законодательству способов.

Сотрудники структурных подразделений Аппарата правительства могут привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов и организаций к участию в проверке.

По результатам проверки готовятся:

аналитические записки с предложениями решений актуальных вопросов;

в случае необходимости предложение о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.

Постановление введено в действие 14 февраля 2024 года.