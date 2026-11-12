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Право

Обновлен перечень должностных лиц, которым полагается возмещение расходов на проживание и авиаперелеты

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 10:18 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 6 ноября 2026 года внесены изменения в Правила возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, сообщает Zakon.kz.

Так, во время командировок внутри страны в перечень лиц, имеющих право на возмещение расходов на жилье в пределах 10,7 и 5 МРП в зависимости от населенного пункта, дополнительно включены заместитель председателя Совета Безопасности и акимы столицы, областей и городов республиканского значения.

Также расширен перечень лиц, которым оплачиваются авиабилеты бизнес-класса. В него дополнительно включены первый заместитель руководителя Администрации Президента, заместитель председателя Совета Безопасности, руководитель Аппарата Совета Безопасности и его заместители.

Для заграничных командировок уточнены категории должностных лиц, имеющих право на перелеты первым и бизнес-классом. Скорректировано распределение по категориям гостиничных номеров "люкс", "полулюкс" и "стандарт".

Для лиц, сопровождающих президента РК, вице-президента РК, премьер-министра РК, председателя Курултая РК, председателя Қазақстан Халық Кеңесі, а также заместителя председателя Совета Безопасности РК предусмотрено возмещение проживания по фактическим затратам, включая бронирование.

Общие нормы суточных для остальных работников не изменились.

Постановление вводится с 22 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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