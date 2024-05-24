Казахстан расторг соглашение с Таджикистаном о взаимной конвертируемости нацвалют

Принято постановление правительства "О денонсации Соглашения между Правительством РК, Национальным Банком РК и Правительством Таджикистана, Национальным банком Таджикистана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и таджикского рубла".

"Денонсировать Соглашение между Правительством РК, Национальным Банком РК и Правительством Таджикистана, Национальным банком Таджикистана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и таджикского рубла, совершенное в Душанбе 16 декабря 1999 года", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел РК предписано в установленном законодательством порядке уведомить правительство Таджикистана о намерении правительства Казахстана денонсировать Соглашение.

Постановление вводится в действие с 22 мая 2024 года.



