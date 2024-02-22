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В каких случаях будет применяться надзорная надбавка на капитал банков, рассказали в АРРФР

надзорная надбавка, АРРФР, банки Фото: Freepik
С 2024 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) будет применять надзорную надбавку на капитал банков. В каких случаях будет применяться надбавка, в материале Zakon.kz.

Надзорная надбавка – это обязательное требование к капиталу банка, предъявляемое АРРФР и отражающее надзорную оценку рисков. Надзорная надбавка впервые будет применена индивидуально для банков по итогам оценки 2024 года. По данным Агентства, диапазон надбавки составит от 0 до 6% от суммы активов, условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом рисков. 

С 2024 года результаты регулярной оценки качества активов банковского сектора (AQR) будут учитываться при установлении надзорной надбавки на капитал, об этом рассказал зампредседателя АРРФР Олжас Кизатов в рамках брифинга в Алматы.

"Надзорная надбавка на капитал означает, что к банкам, в деятельности которых были выявлены повышенные риски и существенные недостатки, которые могут повлиять на их финансовую устойчивость, будут выставлены более высокие требования к капиталу. Таким образом, надзорная надбавка будет стимулировать банки оперативно устранять выявленные в их деятельности недостатки и риски". Олжас Кизатов

Спикер также добавил, что с 2024 года банки, у которых будут выявлены риски финансовой устойчивости в случае наступления гипотетического стрессового сценария развития макроэкономических условий, должны будут также соблюдать дополнительный буфер капитала по результатам надзорного стресс-тестирования.

В ходе мероприятия спикер также представил результаты оценки качества банковских активов и надзорного стресс-тестирования, которые реализуются по поручениям главы государства. В 2023 году оценку и тестирование прошли 11 банков.

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