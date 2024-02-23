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Законодательство РК

"Ничего страшного нет": глава Нацбанка о контроле мобильных переводов

Глава Нацбанка о контроле мобильных переводов Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 23 февраля 2024 года рассказал, как введение контроля банковских переводов казахстанцев отразилось на показателях безналичных платежей в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что за январь в Казахстане примерно на 30% снизились платежи через мобильные переводы. 

"Нам по некоторым точкам даже пришлось обеспечить подкрепление наличной валютой, потому что люди сначала побежали за наличкой. После предоставления разъяснений, консультаций со стороны Комитета государственных доходов ситуация успокоилась и будет успокаиваться в дальнейшем, потому что там ничего такого страшного нет. Надеемся, что уровень безналичных платежей восстановится", – добавил он.

20 февраля сообщалось, что суммы от 255 тыс. тенге  по мобильным переводам могут стать основанием для проверки налоговиков. 

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Нацбанк РК Сулейменов Тимур Казахстан
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