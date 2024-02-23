В Нацбанке объяснили снижение базовой ставки

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 23 февраля 2024 года объяснил решение об очередном снижении базовой ставки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов сообщил, что решение по снижению базовой ставки было принято на основе ряда факторов.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку до 14,75%. Решение основано на анализе фактических данных и обновленных прогнозов. Вместе с обновлением прогнозов макроэкономических показателей мы также скорректировали оценку рисков инфляции. Годовая инфляция замедляется. При этом темп ее замедления снижается. Это соответствует нашим прогнозам. Позитивным сигналом является снижение инфляционных ожиданий населения в течение трех месяцев подряд. При этом показатели устойчивой части инфляции ускорились, что подтверждает необходимость продолжения мер по обеспечению ценовой стабильности", – сказал он.

Указал он и на то, что во внешней среде наблюдается продолжающееся замедление глобальной инфляции, чему способствует сдерживающая монетарная политика стран, а также снижение цен на энергоносители и продовольствие.

"Мы видели, что инфляция замедляется достаточно неплохо, – с пиковых значений 21,2%, насколько я помню, было в феврале прошлого года, она достигла 9,8% по итогам 2023 года, и 9,5% – это неплохая динамика за январь. По итогам февраля информация по инфляции появится в марте, по итогам февраля мы ожидаем, что также продолжит снижение. Это дало нам возможность двигаться по базовой ставке в сторону ее определенного снижения. То есть не только внешние факторы, но и динамика внутренней экономики и общего уровня цен позволяет нам принять такое решение", – пояснил глава Нацбанка.

К внутренним факторам он отнес тот факт, что экономика Казахстана за 2023 год выросла на 5,1% г/г. При этом расширение деловой активности происходило во всех основных отраслях экономики. По итогам января 2024 года ВВП вырос на 3,9% г/г., и расширение деловой активности продолжается.

При этом наибольшие темпы роста демонстрируют отрасли строительства, транспорта, информации и связи. Ускорилась также деловая активность в обрабатывающей промышленности, в частности, в отраслях химической промышленности, машиностроения, металлических изделий и металлургии. После спада на фоне плохого урожая в 2023 году производство в сельском хозяйстве вышло в зону роста.

Тимур Сулейменов также рассказал, будет ли Нацбанк дальше пересматривать базовую ставку в сторону снижения.

"Основная причина, по которой мы, скорее всего, не будем двигать ставку в рамках ближайших решений в следующем, – высокая база прошлого года. Как я уже сказал, в январе-феврале прошлого года инфляция доходила до 21,2%. Эта база высокой инфляции по итогам февраля у нас полностью выйдет. Инфляции снижаться с высоких значений гораздо проще, чем с нижних значений. Поэтому темпы роста инфляции, мы ожидаем, будут замедляться, это значит, нам надо быть осторожней, то есть не принимать это как данность на оставшееся до конца года время. Второе – естественно, на уровень инфляции влияет объем предложения, объем денег в экономике, в том числе очень важен уровень фискального стимулирования, это сколько денег уходит в экономику. Это по большей части на стороне правительства. Так как сейчас правительство занято подготовкой документа о 6-процентном росте, с другой стороны, по поручению премьер-министра Министерство финансов переформатирует бюджет", – ответил Тимур Сулейменов.

Для Нацбанка, отметил он, крайне важно понимать фискальные параметры бюджетной системы – сколько будет доходов, сколько будет расходов, куда они будут направляться.

"До тех пор, пока эти планы до конца не будут сформулированы, нам очень сложно принимать решение о базовой ставке. Ну и третье – мы не исключаем определенных осложнений в условиях ведения бизнеса, хозяйств в связи с очередными пакетами санкций, которые готовятся в отношении наших ближайших партнеров. Это тоже фактор неопределенности, который мы учитываем в своем решении. То есть сложившийся баланс факторов инфляции, текущая динамика роста цен и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений", – добавил глава Нацбанка.

23 февраля Нацбанк вновь снизил базовую ставку. Позднее глава Нацбанка рассказал, как снижение базовой ставки отразится на депозитах казахстанцев.