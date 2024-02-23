В Нацбанке объяснили снижение базовой ставки
Тимур Сулейменов сообщил, что решение по снижению базовой ставки было принято на основе ряда факторов.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку до 14,75%. Решение основано на анализе фактических данных и обновленных прогнозов. Вместе с обновлением прогнозов макроэкономических показателей мы также скорректировали оценку рисков инфляции. Годовая инфляция замедляется. При этом темп ее замедления снижается. Это соответствует нашим прогнозам. Позитивным сигналом является снижение инфляционных ожиданий населения в течение трех месяцев подряд. При этом показатели устойчивой части инфляции ускорились, что подтверждает необходимость продолжения мер по обеспечению ценовой стабильности", – сказал он.
Указал он и на то, что во внешней среде наблюдается продолжающееся замедление глобальной инфляции, чему способствует сдерживающая монетарная политика стран, а также снижение цен на энергоносители и продовольствие.
"Мы видели, что инфляция замедляется достаточно неплохо, – с пиковых значений 21,2%, насколько я помню, было в феврале прошлого года, она достигла 9,8% по итогам 2023 года, и 9,5% – это неплохая динамика за январь. По итогам февраля информация по инфляции появится в марте, по итогам февраля мы ожидаем, что также продолжит снижение. Это дало нам возможность двигаться по базовой ставке в сторону ее определенного снижения. То есть не только внешние факторы, но и динамика внутренней экономики и общего уровня цен позволяет нам принять такое решение", – пояснил глава Нацбанка.
К внутренним факторам он отнес тот факт, что экономика Казахстана за 2023 год выросла на 5,1% г/г. При этом расширение деловой активности происходило во всех основных отраслях экономики. По итогам января 2024 года ВВП вырос на 3,9% г/г., и расширение деловой активности продолжается.
При этом наибольшие темпы роста демонстрируют отрасли строительства, транспорта, информации и связи. Ускорилась также деловая активность в обрабатывающей промышленности, в частности, в отраслях химической промышленности, машиностроения, металлических изделий и металлургии. После спада на фоне плохого урожая в 2023 году производство в сельском хозяйстве вышло в зону роста.
Тимур Сулейменов также рассказал, будет ли Нацбанк дальше пересматривать базовую ставку в сторону снижения.
"Основная причина, по которой мы, скорее всего, не будем двигать ставку в рамках ближайших решений в следующем, – высокая база прошлого года. Как я уже сказал, в январе-феврале прошлого года инфляция доходила до 21,2%. Эта база высокой инфляции по итогам февраля у нас полностью выйдет. Инфляции снижаться с высоких значений гораздо проще, чем с нижних значений. Поэтому темпы роста инфляции, мы ожидаем, будут замедляться, это значит, нам надо быть осторожней, то есть не принимать это как данность на оставшееся до конца года время. Второе – естественно, на уровень инфляции влияет объем предложения, объем денег в экономике, в том числе очень важен уровень фискального стимулирования, это сколько денег уходит в экономику. Это по большей части на стороне правительства. Так как сейчас правительство занято подготовкой документа о 6-процентном росте, с другой стороны, по поручению премьер-министра Министерство финансов переформатирует бюджет", – ответил Тимур Сулейменов.
Для Нацбанка, отметил он, крайне важно понимать фискальные параметры бюджетной системы – сколько будет доходов, сколько будет расходов, куда они будут направляться.
"До тех пор, пока эти планы до конца не будут сформулированы, нам очень сложно принимать решение о базовой ставке. Ну и третье – мы не исключаем определенных осложнений в условиях ведения бизнеса, хозяйств в связи с очередными пакетами санкций, которые готовятся в отношении наших ближайших партнеров. Это тоже фактор неопределенности, который мы учитываем в своем решении. То есть сложившийся баланс факторов инфляции, текущая динамика роста цен и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений", – добавил глава Нацбанка.
23 февраля Нацбанк вновь снизил базовую ставку. Позднее глава Нацбанка рассказал, как снижение базовой ставки отразится на депозитах казахстанцев.