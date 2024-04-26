Курс доллара снизился на торгах 26 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 443,35 тенге, снизившись еще на 0,91 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос и составил 61,10 тенге (+0,07).

Нацбанк установил курс евро в 476,38 тенге, рубля – 4,82 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443,3-444,9 тенге, евро – по 475-479 тенге, российские рубли – по 4,73-4,83 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 26 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,16%, до 89,15 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 0,22%, до 83,75 доллара за баррель.