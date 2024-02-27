К чему может привести бум искусственного интеллекта на фондовом рынке

Сезонная слабость, бурный рост интереса к искусственному интеллекту (ИИ) и исторический прецедент с доткомами могут привести к откату акций США в ближайшие несколько недель, считают аналитики. Так ли это и какое развитие видят эксперты, в материале Zakon.kz.

На прошлой неделе американский рынок демонстрировал уверенный рост. Так, в четверг на момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones поднялся на +1,18%, достигнув исторического максимума 39 069,11 пункта, индекс S&P 500 поднялся на +2,11% до 5 087,03 пункта, индекс NASDAQ Composite вырос на +2,96% до отметки 16 041,62 пункта.

С одной стороны, рост это позитивный знак, но с другой, сложившаяся ситуация напоминает сценарий, который реализовался на фондовом рынке США более 20 лет назад.

Как пишет MarketWatch, индекс NASDAQ, ориентированный на высокие технологии, на прошлой неделе продемонстрировал дневной прирост более чем на 3% и закрылся на своем историческом максимуме. Согласно данным Bespoke Investment Group, это напоминает эпоху доткомов более двух десятилетий назад, которая привела к лопнувшему пузырю и предшествовала рецессии.

"Март 2000 года, безусловно, стал пугающим периодом для инвесторов", — заявили аналитики Bespoke в заметке для клиентов, полученной MarketWatch в пятницу. И хотя подобный сценарий достижения рекордного роста для индекса не повторялся с того времени, в течение 1990-х годов такое происходило 32 раза, что в конечном итоге привело к пику пузыря доткомов".

Как и в случае с NASDAQ Composite, в четверг S&P500 за один день вырос более чем 2% и закрылся на новом рекордно высоком уровне.

Продолжительный рост

Как пишут аналитики, фондовый рынок США растет с тех пор, как достиг дна в октябре. Акции Megacap technology продолжали лидировать, в то время как инвесторы анализировали очередной список квартальных результатов, которые сигнализировали о растущем помешательстве на искусственном интеллекте и процветающей экономике, при этом все еще изо всех сил пытаясь скорректировать цены, когда Федеральная резервная система впервые снизит процентную ставку в 2024 году.

"Помешательства" рынку добавила высокотехнологичная Nvidia Corp., разработчик в сфере искусственного интеллекта. Три базовых фондовых индекса в четверг взлетели выше крыши после отчета компании накануне. Доход 22,1 млрд долларов против прогнозных 20,55 млрд долларов. Прибыль на акцию составил 5,16 долларов против 4,61 доллара по прогнозу. К тому же компания планирует получить за этот квартал 22,21 млрд долларов дохода.

Nvidia завершила основную сессию намного лучше (+16,4%) чем торговалась на постмаркете предыдущего дня. Такой прирост обеспечил увеличение капитализации компании на 277 млрд долларов за один день, что является рекордом на фондовом рынке. Отчет технологического гиганта оказало такое влияние, что его отголоски были слышны практически по всем секторам индекса, кроме коммунального и энергетического, пишет Freedom Broker.

Однако здесь стоит напомнить, чем закончилась эра доткомов в начале 2000-х годов. Почти четверть века тому назад индекс Nasdaq Composite побил рекорд того времени. 10 марта 2000 года индикатор всего за один день достиг отметки 5 132,52 пункта. Однако уже к октябрю 2002 года индекс упал на 78,4%, до 1 108,49 пункта.

Dow Jones набрал +62,42 пункта (+0,16%) до отметки 39 131,53 пункта. За неделю индикатор вырос на +503,54 пункта (+1,30%).

Фото: Google Финансы

S&P 500 вырос на +1,77 пункта (+0,03%), достигнув отметки 5 088,80 пункта. Недельный рост составил +83,23 пункта (+1,66%).

Фото: Google Финансы

NASDAQ Composite колебался между прибылью и убытками. Как конечный итог дня потеря -44,8 пункта (-0,28%) и снижение к уровню 15 996,82 пункта. За неделю же индикатор стал дороже на +221,17 пункта (+1,40%).

Фото: Google Финансы

Стоит отметить, что уже в понедельник, 26 февраля, на рынке прошла коррекция. Все индексы ушли в красный сектор. Причем финишировали они на минимуме дня.

Фото: Google Финансы

Наблюдатели за рынком ведут непрерывные дебаты, задаваясь вопросом, отражает ли недавний всплеск технологических акций "Великолепной семерки" пузырь доткомов 1999 года. Как и в ту эпоху, нынешний рынок характеризуется всплеском ажиотажа, вызванного технологиями.

Однако, в отличие от пузыря доткомов, который лопнул в 2000 году и привел к рецессии в следующем году, аналитики Bespoke воздерживаются от проведения прямой параллели между этими двумя периодами. Тем не менее, они подчеркивают историческую закономерность и сезонную тенденцию марта, исторически являющегося "одним из самых слабых периодов в году", предполагая, что фондовый рынок США может претерпеть откат в ближайшие недели.