МВФ: почти 40% рабочих мест могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта

Почти 40% рабочих мест по всему миру могут пострадать от повсеместного внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Это приведет к росту экономического неравенства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN Business 15 января, Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о растущей угрозе, которую искусственный интеллект представляет для рынка труда. По оценкам фонда, внедрение ИИ может затронуть около 40% рабочих мест по всему миру.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала правительства государств обеспечивать гражданам социальную стабильность и разрабатывать программы переподготовки кадров, чтобы быть готовыми к повсеместному внедрению ИИ.

"В большинстве сценариев ИИ, вероятно, ухудшит общее неравенство. Это тревожный тренд, на который государственные деятели должны заранее реагировать, чтобы предотвратить дальнейшее наращивание социального напряжения за счет технологий", – написала Кристалина Георгиева в статье для журнала Finance & Development.

Глава МВФ отметила, что искусственный интеллект внедряют во все большем количестве профессий и видов бизнеса. Это может как помочь людям, так и навредить им. Вслед за рядом других экспертов Георгиева указала, что внедрение ИИ будет сильнее ощущаться в развитых экономиках, а не в развивающихся странах, и в первую очередь от него рискуют пострадать "белые воротнички", а не представители рабочих специальностей. В развитых странах ИИ может повлиять на 60% рабочих мест, и в половине случаев это повысит продуктивность.

"В другой половине случаев приложения с ИИ смогут выполнять ключевые задачи, которые сейчас решают люди, что может снизить спрос на рынке труда, приведя к снижению зарплат и сокращению найма. В самых крайних случаях некоторые из этих профессий могут исчезнуть", – предупредила Кристалина Георгиева.

В развивающихся странах, таких как Индия или Бразилия, "ИИ-революция" может затронуть около 40% рабочих мест, а в самых бедных (например, в африканских Бурунди и Сьерра-Леоне) – 26%. Во многих этих государствах нет инфраструктуры или квалифицированной рабочей силы для того, чтобы воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта, и это создает риск, что новые технологии лишь ухудшат ситуацию с экономическим неравенством. К тому же распространение ИИ способно повысить вероятность общественных волнений.

В то же время глава МВФ признала, что внедрение искусственного интеллекта при его правильном применении способно увеличить доходы и ускорить экономический рост.

"ИИ изменит мировую экономику. Давайте убедимся, что это пойдет на пользу человечеству", – заключила Кристалина Георгиева.

Ранее британские специалисты по кибербезопасности предупредили, что искусственный интеллект может представлять опасность для честных выборов.