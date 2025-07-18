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Право

Токаев расширил функции Агентства по финмониторингу

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 10:42 Фото: АФМ РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 14 июля 2025 года, которым внес изменения и дополнения в положение об Агентстве РК по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что Агентство по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством РК к ведению этого органа.

Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.

Агентство имеет территориальные органы в областях, городах республиканского значения, столице и специализированное государственное учреждение, а также организации, находящиеся в его ведении.

С 1 сентября 2025 года у агентства появилась новая функция:

  • осуществление в пределах своей компетенции полномочий, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 закона "О территориальной обороне Республики Казахстан". 

Также положение дополнено функциями:

  • утверждает правила передачи информации, сведений и иных документов из информационных систем организациям, находящимся в ведении Агентства;
  • определяет порядок, этапы и сроки проведения внеплановой аттестации;
  • утверждает совместно с руководителями правоохранительных органов порядок и методы проведения психолого-социологического исследования.

Вместе с тем часть функций АФМ изложены в новой редакции:

  • осуществление сбора, обработки, анализа и использования сведений и информации об операциях с деньгами или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом;
  • организует и осуществляет руководство работой и координацию деятельности Агентства, осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства, а также организаций, находящихся в ведении Агентства;
  • утверждает порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу.

Указ вводится в действие с 17 июля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что Касым-Жомарт Токаев утвердил положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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