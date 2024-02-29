Процедуру банкротства хотят упростить в Казахстане
Кайрат Миятов сообщил, что на сегодня 9841 гражданин признан банкротом, сумма долга составляет порядка 20 млрд тенге.
Он также указал на то, что в ходе применения законодательства был выявлен ряд моментов, которые требуют корректировки.
"Процедура внесудебного банкротства применяется только по обязательствам по долгам перед банками второго уровня, МФО и коллекторскими агентствами. При этом процедуру банкротства невозможно применить по долгам перед теми организациями, которые на сегодня лишены лицензии. То есть в свое время они выдали кредиты, затем по каким-то объективным причинам финрегулятор приостановил действие лицензии. Поэтому соответствующая поправка в пункт 1 статьи закона была предложена, для того, чтобы предоставить возможность тем гражданам, которые получали кредиты в период действия лицензии этих финансовых организаций, для того, чтобы они могли также подавать на банкротство. То есть справочник этих организаций будет расширен", – пояснил Кайрат Миятов.
Также предлагается уточнить нормы, касающиеся установки срока просрочки платежей.
"По требованию закона – 12 месяцев, но в случае, если меняются условия договора, то в базе данных появляется новая дата и отсчет ведется от этой даты. Поэтому предлагается также в законе сделать поправку о том, чтобы период просрочки рассчитывался исходя из первоначального, так называемого родительского договора. То есть который первоначально заключался. Потом есть факты, когда банковский договор непогашенный передает коллекторам, и коллектор заключает новый договор. То есть они начинают расчет неплатежа со второго договора, а нужно брать с первого", – добавил Кайрат Миятов.
В планах также упростить требования о предоставлении документа об урегулировании долга, а также решить проблему неосведомленности должника о сумме фактического долга.
"Мы предлагаем также внести поправку о том, что должник просто подает заявление, а данные будут автоматически поступать из кредитного бюро о сумме задолженности. Сразу же он будет видеть, кому и сколько он должен, так как большинство людей не помнят и не ведут учет своих долгов. Это также для того, чтобы облегчить процедуру вхождения. Это основные моменты, которые на сегодня, на наш взгляд, упростят возможность для должников входить в процедуру банкротства и позволят им освободиться от долгового бремени и исключить притязания со стороны судебных исполнительней и коллекторских агентств", – заявил Кайрат Миятов.
Позже в кулуарах он сообщил, что в связи с упрощением процедуры не ожидается наплыва желающих воспользоваться банкротством.
"Граждане осознанно подходят, понимают серьезность последствий, одна из которых – ограничение на выдачу кредитов, все взвешивают и смотрят, стоит ли, скажем, из-за размера долга подавать на банкротство, может, ее просто погасить и тогда у него будет чистая кредитная история. Поэтому мы такого большого всплеска не ожидаем и по сумме долга всего лишь 20 млрд тенге – это не так ощутимо для банкового сектора", – резюмировал Кайрат Миятов.
Казахстанцы получили возможность подавать заявления на применение процедуры внесудебного банкротства с 3 марта 2023 года. ее можно подать через веб-портал E-gov, E-salyg Azamat и ИС ЦОН.