Упростить процедуру оформления ДТП хотят в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Глава МЦРИАП Багдат Мусин на форуме Digital Bridge 2023 12 октября рассказал о планах упростить процедуру оформления ДТП в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин поделился хорошими новостями для автомобилистов. "Мы совместно с Агентством по регулированию финансового рынка и МВД проработали все, чтобы сделать возможным оформление ДТП, которые не повлекли увечий людей, в онлайне, без полицейских. То есть ты выходишь из машины, если поцарапал другую машину, снимаешь просто на камеру все, что произошло, отправляешь, и это все попадает в страховые компании", – указал он. Еще одна опция касается регистрации авто при купле-продаже. "Мне кажется, нигде в мире такого еще нет – чтобы в течение нескольких минут оформить куплю-продажу авто посредством коллаборации с банками. Что немаловажно (кто переоформлялся, тот знает), нужно было прийти в ЦОН, забрать свои номера на авто. В этом году мы с МВД договорились, что со следующего года внесем изменения в законодательство, чтобы вообще не нужно было ездить за номерами. Если ты хочешь оставить себе тот номер, который был на авто, и тебе нравится тот номер, который на машине стоит, ты можешь просто оставить его себе и никуда не ездить", – резюмировал глава Минцифры. Ранее Багдат Мусин рассказал, что в скором будущем казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок.



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